Osorio bastante preocupado: Nacional debe subir su nivel de juego

Atlético Nacional igualó 2-2 con Independiente Santa Fe en la octava fecha de la Liga I-2020. Los ‘verdolagas’ lograron salvar un punto a cinco minutos del final, pese al haberse ido en ventaja en el primer tiempo con gol de Andrés Andrade. Al final del partido, Juan Carlos Osorio se mostró autocrítico y reconoció que su equipo debe mejorar para ser más competitivo.

“Yo creo que en el primer tiempo era injusto el resultado, Santa Fe fue superior a nosotros, logramos anotar en una jugada extraordinaria de Andrés (Andrade), pero creo que, en el trámite regular, con la presión alta que hicieron nos complicaron el juego”, señaló el risaraldense quien no estuvo satisfecho por el desempeño de su equipo, tras una semana de estar en Inglaterra atendiendo el curso de la FA.



Sobre la etapa complementaria, el ‘míster’ expresó que “en el segundo tiempo, con las dos modificaciones logramos controlar el partido y en el mejor momento en el que estábamos, lograron descontar con una gran pelota detenida e irse al frente del marcador con un cabezazo, no es casualidad que un alto porcentaje se anote en la pelota detenida. Al final fue un resultado importante para nosotros, debemos mejorar mucho en varios aspectos que quedaron evidenciados”.



En particular, Osorio pensó que, al incluir jugadores como Fabián González Lasso, Bryan Rovira y Estéfano Arango, le dio más equilibrio a su equipo. “Pensamos que el jugador más influyente del rival era (Diego) Valdés, jugaron un fútbol directo y nosotros tratamos de hacer lo mismo en el segundo tiempo con Fabián (González Lasso) y creo que con eso mejoramos”.



Finalmente, el entrenador risaraldense aceptó que no fue un buen partido de Nacional y espera recomponer la brillantez en el juego para el próximo partido en el Atanasio contra Deportes Tolima. “Vamos a hacer todo lo posible para mejorar y que nuestra gente disfrute nuestro fútbol”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Twitter: @juanchoserran8