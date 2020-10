Osorio: lo bueno, lo malo y lo desconocido sobre Baldomero Perlaza

Luego de volver al triunfo tras varios meses, Juan Carlos Osorio se mostró complacido con el desempeño de Atlético Nacional, reconociendo al grupo y destacando a Baldomero Perlaza, pero advirtió que deben seguir mejorando para lograr la idea de juego que quiere.



“Desde el aspecto del juego yo creo que mejoramos ostensiblemente, en concreto por la ayuda mutua. En mi opinión, Baldomero (Perlaza) es el mejor volante llegador del fútbol colombiano. Por momentos lo ubicamos como segundo ‘9’ ayudando a Jefferson (Duque). En el primer tiempo tuvo una y en el segundo tiempo demostró como el año pasado, en el juego contra Cúcuta, tiene esa condición de sostener la pelota y llegar a gol”, indicó Osorio.



Sobre lo que buscaba para este encuentro frente al conjunto naranja, Juan Carlos precisó que “fuimos más eficaces en juegos anteriores, ubicamos a uno de los volantes como un segundo delantero y controlamos más el juego desde nuestra posesión. Nos falta mejorar mucho, porque para nuestra idea de juego, se necesita ser más eficiente, con más secuencias largas de pase en el tercio medio, con menos posibilidades para el rival en transiciones de defensa a ataque. Seguiremos mejorando, tratando de darle más fluidez a nuestra idea, en especial en el último tercio y aprovechar por lo menos en la mitad de las ocasiones que generamos por cada juego”.



Además, “en los juegos anteriores, hemos estado buscando un llegador como Daniel (Muñoz), ya no está y la tarea está en reemplazarlo. Creo que Helibelton (Palacios) en el juego posicional lo ha hecho muy bien, la posición la hace el jugador y de cierta manera suplimos la posición de Daniel, pero no la llegada a gol que conseguimos con Baldomero y estoy muy contento por el equipo”.



Osorio comentó que de otra Liga quisieron llevarse a Baldomero Perlaza, pero el entrenador no aprobó su salida. “Vale la pena mencionarlo, que hace poco me contactaron para la posible llegada de Baldomero a otra liga me negué porque no podemos perder más jugadores. Hablamos mucho del fútbol atlético de otras ligas y concretamente de la Liga Alemana, cuando yo hago comparación es en estadística real y sustentable en los desplazamientos de velocidad entre 20 y 25 kilómetros por hora y las acciones entre 25 y 30 kilómetros por hora, que eso traducido son 9 metros por segundo. Baldomero muchas veces recorre el juego y es capaz de lograr esas velocidades. Lo que pasa es que no nos la creemos, la idea es que lo pueda ubicar bien. En este partido él estuvo en su mejor momento. Para el partido anterior, su esposa dio a luz y eso acarrea varias noches de trasnocho, por eso no lució bien”.



El técnico aclaró que cada partido es diferente y que, para este compromiso, tomó mejores decisiones desde la conformación del grupo hasta el sistema que empleó. “Me parece que, si vamos a comentar el juego, cada cual tendrá su historia. Si vamos a analizar el juego, hay que partir que cada rival es diferente. En Colombia, muchos juegan 4-2-3-1. Pero en lo estructural es un análisis inoficioso, pero si entendemos que la posición se hace realidad por las condiciones de cada jugador, cada equipo es diferente. En los dos juegos anteriores, en el tercio medio, el primer rival que enfrentamos tenía tres volantes que recuperaban la pelota y en el segundo rival, había dos jugadores que no pasaron la mitad de la cancha. Eso se respeta, no estoy aquí para cuestionar a nadie, pero si para reconocer que cada juego es diferente. Envigado fue un rival valiente, que salió a proponer, los otros dan el famoso ‘equilibrio’ con más jugadores defensivos. No le quito mérito a nadie”.



“Cualquier equipo que juegue con tres defensas centrales y sin volantes laterales queda expuesto. Eso no es de Nacional, el espacio queda por las bandas y cambiamos para tener más seguridad y defender como la gran mayoría de los equipos en Colombia. Tenemos el derecho a protegernos, alternamos la salida de los laterales, no interiorizamos, arriesgamos menos en ataque para consolidarnos en defensa. Muchos goles vinieron de saque de banda y es algo que tenemos que corregir. Los cambios son más que notables, contra Tolima jugamos con tres en el fondo y con cuatro por dentro. Contra Envigado jugamos con defensa par de cuatro y con tres volantes, es evidente ese aspecto. Como cualquier equipo, tenemos la opción de alternar de acuerdo al rival que enfrentamos”, añadió.



El estratega valoró el trabajo del equipo y confía que en los próximos partidos sigan mostrando un mejor juego. “Agradezco al grupo, tenemos jugadores muy talentosos. No habíamos podido lograr un buen resultado, esperamos recuperar esa confianza y que podamos elegir los jugadores de la mejor manera en una Liga tan complicada que juegan de una manera diferente a la nuestra. Es cuestión de cada uno identificarse o no con una idea particular de juego. Apreciamos todas, pero creemos en la nuestra. Vamos a tratar de mejorarla y modificarla para competir mejor con los equipos que hay en Colombia”.



Finalmente, destacó el nivel de los jugadores, pero para llegar a lo que quiere con Nacional, sigue faltando más trabajo. “En el aspecto micro, los jugadores estuvieron en un mejor nivel, en el aspecto macro nos falta mucho. en una Liga donde hay una marcada tendencia por jugar de una manera, arriesgamos demasiado, debo cuestionarme y buscar el equilibrio, controlando los rivales y manteniendo el cero en el arco”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8