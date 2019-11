Osorio piensa en el 2020: ‘Tener prudencia, austeridad, elegir bien’

Atlético Nacional se despidió de las competencias oficiales en el 2019 con una victoria 0-1 sobre Cúcuta Deportivo. Juan Carlos Osorio confirmó que, para el próximo año, será un proceso con jugadores jóvenes, colombianos y paisas, que busquen nuevamente el protagonismo en la Liga, la Copa Colombia y la Copa Suramericana.

“El balance obviamente si lo mido por no haber ido a la final, no fue positivo. Sin embargo, creo que hubo cosas muy buenas, para iniciar y sin pretender en excusarme nada, se gestionó una plantilla que tuve muy poco que ver. Entiendo que era una responsabilidad que teníamos que asumir y lo hicimos de la mejor manera. Le dimos la oportunidad a todos y en este partido, iniciamos nuestro proceso. Fuimos justos con la mayoría de jugadores, salvo uno o dos jóvenes que de pronto no, ya tendrán su oportunidad”, remarcó Osorio.

Sobre el análisis del cuadrangular, el técnico risaraldense destacó el buen juego de su equipo, aunque señaló que le faltó ser contundente. “Si analizamos lo que fue en los cuadrangulares, en el único juego donde no estuvimos fue de visitante en Barranquilla. De resto, contra Cúcuta tanto de local como de visitante fuimos superiores y merecimos el triunfo, contra Tolima en Ibagué y en Medellín fuimos superiores al Tolima en el juego, pero nos faltó eficacia. Y contra Junior en Medellín igualamos el 0-2 a un 2-2, mostrando una gran recuperación del equipo, en Barranquilla perdimos con justicia y autoridad. Ese es el juego y ese es el fútbol”.

Además, “le di oportunidad a jóvenes que son el presente y van a ser el futuro de Nacional, jugadores menores de 20 años como Andrés (Reyes), Juan David (Cabal), Cristian (Blanco), entonces auguro un promisorio futuro”.

Sobre la manera como afrontó este duelo frente a Cúcuta, Osorio remarcó que “era un partido muy importante para el club y yo lo asumí de esa manera, no me quiero adelantar a ningún acontecimiento. Nunca me he aferrado a ningún cargo y entiendo que esto es de resultados. A mi regreso me reuniré con el presidente, le daré el parte de los jugadores y a un futuro no muy lejano, sabrán qué es lo que queremos para este Nacional”.



Pensando en lo que viene, Osorio comentó que “humildemente, Nacional no es ajeno a la situación sociopolítica del país. No es ese equipo rico que gasta mal el dinero, debemos tener prudencia, austeridad, elegir bien, teniendo un equipo muy competitivo con una gran muestra de jugadores colombianos, de jugadores paisas, jóvenes que representen muy bien a la institución. Valoré lo que hemos hecho este semestre, durante estas finales jugaron jóvenes, hicimos una gran tarea y queremos seguir por esa senda”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín