Juan Caicedo, de la cancha al Derecho para asesorar ex futbolistas

Estuvo en siete equipos del fútbol colombiano y en un llamado de Selección Colombia. Sin embargo, al volante de marca Juan Caicedo se le recuerda siempre vestido con la escarlata de América de Cali, con el que ganó cuatro títulos, uno de ellos con un gol suyo desde larga distancia a Millonarios en Bogotá (1982).



Su carrera deportiva en más de 10 años comprendió pasos por Medellín, Junior, América, Santa Fe, Pereira, Once Caldas y Tolima. Hoy tiene 64 años de edad y guarda los recuerdos de cuatro vueltas olímpicas con los ‘diablos’ en 1979, 1982, 1983 y 1984, así como la convocatoria del combinado nacional que disputó las Eliminatorias al Mundial de España 1982.

Después de retirarse, se graduó de abogado en la Universidad Santiago de Cali en 2008, cuando muchos piensan que a los 50 años es demasiado tarde. Con la experiencia de haber trabajado en derecho civil, laboral y administrativo, se puso a la tarea de defender los derechos de una buena cantidad de ex jugadores, concretamente la pensión.

Sobre los casos que lleva de ex futbolistas colombianos que lleva en este momento, señaló que “tenemos bastantes con el colega Arturo León García de la Cruz, son más de 50 casos en todo el país, están Fiorillo, Villar, Eladio Vásquez, Eladio Mideros, Juanito Moreno, Humberto Sierra, de los extranjeros se cuentan Juan Manuel Battaglia, Gerardo González Aquino, varios fuera de Cali y todos reclamando pensión”.

Acerca de la forma en que han avanzado respondió que “Lo importante de esto es que la sentencia de enero de 2019 que dio la Corte a favor, pienso que esa es la pauta para que todos tengamos el reconocimiento para una pensión de vejez. Por ley, “el que está cotizando y alcanza las semanas, pienso que sí, el que no está cotizando, Colpensiones le dará una firma que se llama indemnización sustitutiva, que es donde le devuelven el dinero a quien tenga la edad, pero le falten las semanas para la pensión”.

Caicedo agrega que ese movimiento es sui géneris en el país: “esa es la noticia importante para nosotros los futbolistas, porque los equipos en su momento no cancelaron y como eso no tiene prescripción, pienso que es algo positivo para nosotros los ex futbolistas, que estamos desamparados totalmente del Gobierno y de los mismos equipos, porque nosotros cuando terminamos nuestras carreras deportivas se olvidan hasta los equipos, porque ni siquiera tenemos una entrada al estadio. Hay que esperar porque lo decide un juez, para que diga quién tiene la razón”.

¿Cómo ha sido el proceso con los equipos? “Pienso que vamos bien, ya salió lo de Miguel (Escobar), lo del maestro (Jairo) Arboleda, lo del ‘Pitillo’ (Hugo) Valencia, han salido varias. Infortunadamente hay inconvenientes porque el Cali no ha pagado, el América en su momento un presidente dijo que no conocía a ‘Pitillo’ Valencia, no sé cómo un presidente de un equipo no conoce a un histórico como ‘Pitillo’, el jugador colombiano que más títulos tiene con América”.

En cuanto a la respuesta de los juzgados, señaló que “el problema es la pandemia, porque los juzgados no están trabajando en forma y los procesos no siguen su proceso normalmente, pero creo que como se está haciendo todo a través de correos, ellos van a ir sacando los procesos lo más pronto posible, eso parece”.

De los clubes que no pagaron a tiempo los parafiscales, manifiesta que “eso es una obligación de las empresas, las que no pagaron su seguridad social al trabajador tienen que hacerlo con retroactividad, el problema es que tal vez habría una multa de parte de Colpensiones, porque nosotros aparte de ser jugadores éramos trabajadores de los equipos, entonces es una obligación de parte de ellos”.

Miguel Escobar disputó 537 partidos entre 1967 y 1980. Foto: Archivo particular

¿Cómo es el caso de Miguel Escobar? “El mínimo de ese momento a hora es más del triple, hay que pagarle con la retroactividad. Dicen que le van a pagar con el mínimo, pero Miguel está esperando que le paguen lo normal, nosotros ganábamos más del mínimo y al día de hoy eso se traduce en más dinero, nosotros nunca ganamos el mínimo”.

¿Por qué los equipos quieren pagar el mínimo? “Es viveza de ellos, además el juez es el que decide con cuánto se pensiona uno y cuánto hay que darle de retroactividad. En este momento el Cali se está ahogando en un vaso de agua, porque ya perdió el proceso en segunda instancia y ya hay una sentencia, pienso que el Cali debe conciliar lo más pronto posible porque está perdiendo dinero, ya que eso está ganando intereses”.

¿Qué argumenta el Cali con lo de Miguel? “Ellos quieren con una pensión por el salario mínimo, eso es injusto para él, además uno no sabe cuánto tiempo más va a vivir, entonces por lo menos que disfrute sus últimos años, porque uno sabe cuándo se va a morir, más con este coronavirus”.



Haber hecho contratos en que se pagaba bajo otra figura, sin que apareciera el salario real en un contrato, ¿los perjudicó a ustedes en su momento? “Esa figura se dio más que todo con los extranjeros, con los colombianos casi no. En América nos decían ‘usted se gana eso o si no se va’, y teníamos que aceptar porque no teníamos respaldo de ninguna ley ni de nadie, como ahora que el jugador en un tiempo si no le arreglan su contrato queda agente libre. En ese momento no era así y uno para dónde se iba. Si lo quería otro equipo, no lo armemos... En el caso mío fue así, me quería Millonarios, no; me quería el Cali, no… Entonces váyase a un equipo chico, ahí sí. Ese era el problema, que nosotros no teníamos quién nos respaldara”.

Agrega que eran épocas en las que ni los técnicos los apoyaban: “El doctor Ochoa, lo he dicho siempre, muy buena persona, muy buen entrenador, pero a los jugadores colombianos nunca nos respaldó, en ningún momento nos respaldó para que ganáramos un poquito más de sueldo, es más, él era quien hacía los contratos de los colombianos. Él decía, ‘usted se gana esto o si no se va, y lo digo yo, sino los muchachos de la época del 79 saben que fue así, sino que no dicen nada, yo si tengo que decirlo porque esa era la verdad y a mí me pasó que me mandaron a Manizales y le dijeron al dirigente del momento ‘no le paguen más porque él se ganaba esto acá, y así fue. Me mandaron a Santa Fe y dijeron, no le paguen más porque él en América se gana esto”.

Caicedo considera que en esos años resultaba difícil reclamar sus derechos: “En esa época nadie nos defendía, no había una organización, éramos solos contra el mundo y los que tenían la sartén por el mango, como se dice, eran los directivos, el entrenador… nadie nos defendía, ni el Chapulín Colorado. A mí me sucedió, en América nunca gané un buen sueldo, nunca. Nosotros éramos campeones, una vez me paré para que pagaran y dije: ‘Médico, yo me juego 51 partidos de los 52 que son en el año, usted me manda a descansar, quiero más, no. Esa era una realidad en el fútbol colombiano en mi época, ahora no creo que sea así porque hay un respaldo de agremiación y una ley”.



De igual forma, Caicedo reiteró un desesperado llamado para pedirles a las autoridades que le den información del paradero de su hijo Juan José Caicedo Pareja, de 27 años, desaparecido hace 10 meses en, aunque el vehículo en que se movilizaba apareció en Mulaló.



Los hechos ocurrieron el 20 de octubre del año pasado y hasta el momento no tienen ningún dato. “No sé qué pasó, solo apareció el carro en el que iba. Nadie me ha llamado, es el tercero de mis hijos”, dijo el ex jugador y ahora abogado.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces