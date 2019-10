Respira Millonarios: Ortiz habló de la molestia que sufrió en Cúcuta

Luego de cuatro partidos de sequía anotadora José Guillermo Ortiz volvió a celebrar un gol con Millonarios este miércoles, en el juego contra el Cúcuta Deportivo, que al final remontó y se impuso 3-1 en el General Santander. La noche pintaba bien para el delantero costarricense, pero en el segundo tiempo tuvo que dejar el campo por un fuerte dolor en la pierna derecha.

En un comienzo se pensó que era una lesión de rodilla, por las imágenes de la transmisión de Win Sports que mostraron cómo el equipo médico le ponía hielo en esa zona. Sin embargo, el jugador habló en la zona mixta y luego de analizar lo que fue la derrota, explicó que se trata de un golpe que le dio un defensor en el muslo.



“Me duele un poquito el muslo, me pegó un rodillazo el central. Pero son cosas del fútbol y ahora lo que queda es recuperarme”, dijo Ortiz a los periodistas.



Al parecer no es grave y se trata del trauma en el músculo, por lo que no estaría en duda para el partido del próximo domingo contra Patriotas en El Campín. Lo que más le duele hoy a Ortiz es haber perdido el juego contra el Cúcuta. “Nos confiamos cuando hicimos el gol tan rápido. Nos vamos dolidos de acá”, dijo Ortiz.



