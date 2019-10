Jorge Luis Pinto le pone fecha a su posible salida de Millonarios

“Hoy hablo solo del partido”, así apareció Jorge Luis Pinto a la rueda de prensa posterior al empate de Millonarios este martes, 0-0 en su visita a Rionegro Águilas en la fecha 20 de la Liga II-2019. El equipo albiazul despidió el año con un resultado chato, jugando apenas regular y sin poder despedirse con triunfo de la afición. Así, dejó de sumar en la tabla de reclasificación y ahora espera no ceder mucho terreno en esa tabla.

Pinto no quiso abordar el tema de su futuro. Si se va o se queda. Por eso fue tajante y prefirió referirse al frío resultado de la última jornada. “Déjenme descansar de un partido que quería ganar. Siempre queda uno herido. Necesitábamos los puntos por la Copa Sudamericana y eso también es importante. Fuimos ordenados. Controlamos el contraataque de ellos. Nos faltó esa puntada final”, analizó el DT.

El entrenador de los embajadores puso fecha para hablar de su posible salida o de su continuidad para 2020. “De todo lo demás hablaré el jueves. ¿Está claro? El jueves a la mañana les digo todo lo que quieran. Las grandes decisiones hay que tomarlas en momentos de estabilidad emocional”, comentó.

“Todo el plan lo vamos a diseñar con los directivos entre mañana y el jueves. El grupo está golpeado”, contó Pinto, mientras que resumió el fracaso de la campaña en adversidades que los hinchas a veces no ven: “Estamos sometidos a riesgos que la gente no entiende. Lesiones y expulsiones. Los equipos tienen que estar compenetrados tanto futbolística como mentalmente. De pronto en eso no tenemos esa persistencia, fuimos descuidados”.