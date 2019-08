¿Problema de Pinto o falta de plantilla? Los cambios en siete partidos

Millonarios perdió su oportunidad de seguir en la Copa Colombia tras empatar 2-2 con Medellín en el estadio El Campín. Muchas de las críticas al final del encuentro llegaron por los cambios de Jorge Luis Pinto, quien también dio sus razones sobre estos variantes cuando el azul tenía una ventaja de 2-1 que lo llevaba a la definición por penaltis.



El entrenador del azul sacó del campo a José Ortiz, quien tenía su primer partido como titular con menos de una semana en el equipo, y le dio ingreso a Cristian Arango; Juan Camilo Salazar, quien tiene una lesión, ingresó por Juan David Pérez; y a César Carrillo lo hizo por Jhon Duque. Los tres jugadores que salieron eran de los más destacados en el campo.

Sin embargo, el azul no tiene muchas variantes tampoco. A lo largo del semestre, Jorge Luis Pinto ha demostrado que no tiene muchas alternativas y eso lo demuestra con los cambios que ha hecho en los cinco partidos de Liga y los dos de Copa.



Fecha 1, contra Envigado



Millonarios jugó con Envigado y con el partido 1-2 en contra hizo tres variantes: Omar Bertel y Eliser Quiñones ingresaron al 64 por Felipe Banguero y César Carrillo; mientras que Carlos López ingresó por Hansel Zapata al 78.



Fecha 2, contra Once Caldas



El embajador ganaba 1-0 y los cambios empezaron al minuto 64 con el ingreso de Cristian Arango por Hansel Zapata. Al 69 entró Cesar Carrillo por Felipe Jaramillo. Y al 82 Stiven Vega entró por Jhon Duque.

Fecha 3, contra Bucaramanga



Con el 0-1 a favor, Millonarios hizo cambios. Al 70 sacó a Juan David Pérez y entró Óscar Barreto. El empate llegó al 75, pero entró Cristian Arango por Fabián González Lasso y en la primera acción desempató el encuentro 1-2. En el 87 entró César Carrillo por Jhon Duque.



Fecha 4, contra Jaguares



Millonarios empataba 1-1 al final del primer tiempo y en la reanudación llegó el primer cambio: Cristian Arango por Óscar Barreto. Al 68 entró Santiago Montoya por David Silva. Y el tercer cambio fue al 73, cuando entró César Carrillo por Felipe Jaramillo. El 2-1 llegó al 75.

Fecha 5, contra Huila



El azul perdía 1-0 y los cambios empezaron desde el minuto 42 por una lesión de Juan Camilo Salazar, quien le dio lugar a David Silva. Al 56 entró Juan David Pérez por Hansel Zapata y al 66 entró José Guillermo Ortiz por Cristian Arango.



Ida de Copa Colombia, contra Medellín



Millonarios perdía 1-0 y al 64 entró César Carrillo por Felipe Jaramillo. Al 73 hubo dos cambios: Juan David Pérez salió por Óscar Barreto y Hansel Zapata dejó el campo para darle lugar a Elíser Quiñones. El empate llegó, pero rápidamente llegó 2-1 final.

Las variantes de Jorge Luis Pinto han dado sus frutos en algunos partidos. Sin embargo, es claro que el técnico no tiene muchas variantes y siempre ha tenido que acudir a los mismos jugadores, una situación que limita la nómina con la que juega el azul fecha tras fecha.



La rotación en defensa también le ha pasado factura a Millonarios. Aún no encuentra la dupla de centrales y en lo que va del torneo probó a Paz-Moreno, Paz-Rambal (tres veces), Balanta-Rambal (dos veces) y Moreno-Rambal.