¿Los refuerzos? Pinto confesó lo que lo mortifica en Millonarios

Jorge Luis Pinto es un hombre claro y sincero. No esconde ni lo bueno ni lo malo de su equipo. A pesar de que Millonarios venció 3-2 a Equidad este sábado, en partido de la sexta fecha de la Liga II, y de que es líder parcial del campeonato, el entrenador embajador es autocrítico.



En conferencia de prensa, Pinto aseguró que “no hay felicidad completa”, pues “nos falta madurez, nos falta experiencia en el manejo del partido. No ha sido fácil conjugar las fichas de este equipo. Cuesta reinventarse en algunos conceptos tácticos”.



Además, el entrenador santandereano dijo que quiere un equipo que abra más la cancha, pues esa es la clave para superar a los rivales que “siempre vienen a Bogotá a defenderse”.



Sin embargo, Jorge Luis Pinto se confesó y, en vista de las últimas actuaciones embajadoras, contó cuál es su gran mortificación en este Millonarios. “Llevamos una serie de goles en contra que me mortifican. Me mortifica el gol en cruce de balón. Los muchachos saben que hay detalles que nos faltan. No se imaginan el trabajo que he hecho; llevan tres partidos con goles idénticos, voy a hablar con los jugadores”.



Y es que en Millonarios se fueron, en menos de 8 meses, dos referentes de la zaga albiazul: Andrés Cadavid y Matías de los Santos; y para este semestre llegaron como refuerzos Deivy Balanta y Luis Moreno para esa posición, sin embargo no han podido consolidarse en la defensa.



En el área albiazul no ha habido entendimiento y a Millonarios le han marcado goles en fútbol aéreo con clara responsabilidad defensiva embajadora. Y en un entrenador tan táctico, pues es imperdonable.



“Lo único que mejora eso es el trabajo”, aseguró Pinto, que tendrá una semana para reforzar conceptos y mejorar en defensa a sus dirigidos.