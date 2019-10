El bajo rendimiento es uno de los motivos: Pinto hará rotaciones

Millonarios intentará salir de un bache de dos jornadas en las que solo consiguió un punto y las que dejó dudas en su funcionamiento y en el rendimiento individual de algunos jugadores. Esta tarde, a las 5 p.m., el cuadro azul jugará como visitante contra el Deportes Tolima, en un juego en el que el técnico Jorge Luis Pinto hará varios cambios en el once titular.

Pinto conoce bien la calidad del rival que va a enfrentar: “Es un equipo que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que tiene sus estructuras muy bien definidas, que las alterna y al que hay que tenerle mucho cuidado”, dijo.



El entrenador de Millonarios tendrá bajas obligadas como la del portero venezolano Wuilker Faríñez y la del delantero costarricense José Ortiz por las convocatorias a sus respectivas selecciones. Tampoco tendrá a David Silva ni a Cristian Arango, por problemas físicos.



Sin embargo, el técnico anunció otros cambios: “Hay rotaciones, unas rotaciones objetivas”, explicó y añadió que “las rotaciones tienen mucho fundamento: No hemos estado bien, queremos ver otras alternativas, jugamos cada 72 horas, vamos a dar recuperación para algunos jugadores y dentro del esquema táctico, me parece que algunos encajan muy bien”, explicó.



Según el entrenador santandereano las rotaciones no son algo nuevo, al contrario las hace desde que comenzó su carrera con Millonarios en 1984: “Hace 35 años las hago. Desde cuando (Norberto) Peluffo era jugador, que era el primero que rotaba. Tienen fundamentos tácticos, tienen fundamentos fisiológicos. Jugar en Santa Marta no es lo mismo que jugar en Bogotá. Hay jugadores que atléticamente a veces no responden a nivel del mar”, sostuvo Pinto.



Finalmente, Pinto dijo qué busca con sus rotaciones en Ibagué: “Desde luego el punto de vista táctico, quiero atacar con hombres de punta más rápidos, quiero hacer otro esquema. Hay muchos factores que influyen en la decisión de las rotaciones”.



Según la lista de viajeros, volverá a tener a Andrés Felipe Román y a Felipe Banguero como laterales y es posible que reaparezca Juan Camilo Salzar como titular.