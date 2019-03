'Uno o dos jugadores de Millonarios tienen nivel de Selección': Pinto

La felicidad de Jorge Luis Pinto se expresa en el terreno de juego. Atrás quedó la desesperación y ahora disfruta del día a día de su trabajo como técnico de Millonarios, uno de los mejores equipos en lo que va del año.



Este presente lo ha manifestado con una confianza en varios jugadores juveniles y ellos poco a poco le han dado buenos resultados. En el último partido, el equipo contó con una base de la cantera y fue Omar Bertel quien anotó el gol del triunfo.





"El acompañamiento ha sido muy bueno y a los muchachos les pido calma y equilibrio. El partido en Cota fue muy estimulante. Darle la oportunidad a los jóvenes es importante y me encantaría que ellos sigan respondiendo", dijo el entrenador.



Pinto se refirió al presente de su equipo pues en la actual campaña está siendo uno de los mejores del campeonato y lo ha ratificado en la Copa Colombia.



"Queríamos tener dos puntos más a esta altura. Pero nuestra intención es hacernos más regular, que nos nos pase lo de algunos baches que hemos tenido. Que el trabajo que proponemos sea más constante", dijo el santandereano.



Entre otros temas, la rueda de prensa tuvo como tema la convocatoria de la Selección Colombia. Al consultarle por los jugadores de Millonarios que pudieron haber tenido una oportunidad Pinto respondió: "No quiero meterme en ese tema porque a mí no me gustaba que me dijera a quien debía convocar. Lo que yo sí creo es que 1 o 2 jugadores de Millonarios tienen nivel de Selección".