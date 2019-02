Las claves del liderato de Millonarios en 5 frases de Jorge Luis Pinto

Millonarios hace la mejor campaña de los 20 equipos que compiten en la Liga I-2019. Es el líder con 15 puntos de 18 posibles; es el mejor visitante del torneo y guarda una regularidad y un equilibrio innegable en estas seis jornadas.



De la mano de Jorge Luis Pinto, el cuadro albiazul hace una de los mejores inicios de campaña de los últimos años, y por eso los aficionados empiezan a ilusionarse con pelear por cosas grandes este semestre.



Justamente Pinto analizó el presente de su equipo en charla con ‘Kick Off’, de ‘Win Sports’. Allí, el santandereano desmenuzó cada detalle de la preparación de los embajadores, de las claves del buen funcionamiento, en 5 frases contundentes.





* “Es un equipo con oficio, y esa palabra identifica muchas cosas: dinámica de juego, táctica, trabajo en todos los sentidos. Eso nos ha favorecido. En Millonarios todos deben atacar y todos deben saber defender. Necesitamos toque de primera y pensar más rápido. Tener una inteligencia de juego agresiva, con fútbol veloz sin perder características técnicas y el talento”.





* “Hemos venido desarrollando un comportamiento táctico: hacer más económica la parte defensiva; los conceptos de bloque; la presión; salir jugando siempre con la pelota…son conceptos importantes”.



* “Nos falta ganar regularidad. Que el equipo juegue así de bien los 90 minutos, como lo hacemos a ratos. Esa regularidad la da la competencia, el entrenamiento, la concientización del jugador. No es fácil cambiar la mentalidad, están asimilando la idea”.



* “Estamos corriendo mucho. Tengo jugadores que están haciendo 11 kilómetros por partido y eso me sorprendió y me parece extraordinario. Queremos darle una velocidad colectiva, que nos está dando resultados”.



* “Estamos pendientes de las Divisiones Menores. Los profesores de las categorías están adaptándose a tener la misma filosofía de juego del equipo profesional”.