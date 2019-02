Pinto sobre Ovelar: ‘Me acuerda de Funes y de un campeón del mundo’

Millonarios es el líder momentáneo de la Liga I-2019, al superar este sábado 0-1 a Equidad en Techo, en partido correspondiente a la fecha 6. El solitario gol de los embajadores lo anotó Alex Rambal, para poder sumar 15 puntos.

Jorge Luis Pinto salió “contento” tras el quinto triunfo encajado en la temporada liguera, aunque confesó que ganar por un gol lo intranquiliza, debido a que no es “un resultado fijo”.



“No nos podemos quedar en un gol, además con múltiples opciones. Pero reconozco que tengo un equipo de oficio, con una estrategia táctica y definida; Equidad es un buen equipo y lo controlamos bien. Este es un comienzo, ojalá podamos continuar esta línea de producción”, aseguró el DT embajador en la rueda de prensa posterior al duelo con los aseguradores.



Pinto, siempre exigente, le hizo un pedido especial a su equipo: “Quiero el fútbol que hicimos en el primer tiempo, pero lo quiero los 90 minutos. Queremos más profundidad. Nos falta la acción final, pero nos estamos complementando en todo, en el fútbol se puede mejorar diariamente”.



El santandereano destacó que los jugadores que llegaron para este año “nos han rendido y vienen rindiendo. Se metieron rápidamente y eso es útil, productivo y bueno. Pero hay que mejorar cosas”.



Luego, el estratega albiazul se atrevió a hablar de casos específicos en su equipo. Primero, alabó la tarea de sus laterales para defender y controlar a los extremos de Equidad: Néider Barona y Hansel Zapata.



“No acostumbro a elogiar individualmente a mis jugadores, porque esto es un equipo, pero tengo que darle un reconocimiento a Banguera y Palacios, porque hicieron un trabajo perfecto”.



Sobre Ovelar: ‘Los goles tienen que llegar”

Capítulo aparte de Pinto hablando de Roberto Ovelar. El atacante paraguayo demostró cosas muy importantes contra Equidad; sus movimientos en ataque fueron fundamentales para inquietar el arco de Diego Novoa, pero sigue sin poder anotar.



Así, el DT aseguró que “cada vez que veo a Roberto Ovelar, me acuerdo de (Olivier) Giroud, campeón del mundo. Se compenetró, tiene presencia, tiene opciones, se junta, apoya”.



Luego recordó a un viejo ídolo embajador. “No sé qué hacer con él (Ovelar), me acordé de la época en la que tuve a (Juan Gilberto) Funes; en algún momento don Hermes Tamayo (presidente de Millonarios en ese entonces) me dijo ‘mandémosle hacer un lavado con hierbas, a ver si mejora la cosa’”.



“Cumple, tiene un oficio extraordinario, se está compenetrando con lo que queremos. Los goles tienen que llegar, ojalá Roberto lo logre”, finalizó Pinto.