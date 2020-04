Así es la vida de Fano: presente y amorío con una dirigente de la Liga

Uno de los grandes goleadores extranjeros que llegaron al fútbol colombiano en los últimos años fue Johan Fano, el peruano fue figura con el Once Caldas campeón de la Liga I-2009, siendo el artillero de ese campeonato, luego estuvo en Atlético Nacional donde no le fue tan bien y más tarde estuvo en dos etapas con Rionegro Águilas Doradas, una en Itagüí y otra en el oriente antioqueño, donde no solo rindió, sino que también conoció a su esposa Paola Salazar, actual presidente del equipo antioqueño.

El gavilán habló vía Instagram en la cuenta oficial del conjunto ‘dorado’ donde recordó su carrera futbolística, interactuó con fanáticos colombianos y peruanos y dejó el deseo de ser entrenador de Universitario de Deportes, equipo donde triunfó y en el que es hincha.

Sobre este periodo de confinamiento debido a la pandemia, el ‘gavilán’ expresó que “llevo la cuarentena de la mejor manera, cumpliendo las normas del gobierno, la única manera de salir de esta situación es cumplir las normas. Lo más importante es la vida, el fútbol en cualquier momento se puede retomar, los que amamos del fútbol y vivimos de esto sentimos la necesidad, pero la vida está por encima de cualquier deporte”.

En cuanto a la preparación física de los jugadores en este tiempo, señaló que “la tecnología ha sido importante para la preparación física, esperamos que esto pueda pasar pronto y se puedan retomar a las actividades deportivas. Lo importante es que los jugadores lleguen de la mejor manera”.

Fano, quien vive de manera permanente desde 2019 en nuestro país, no deja de extrañar a sus padres, hermanos y amigos que viven en Perú. Sin embargo, ya se siente como un colombiano más, “acá está mi esposa, mis hijos y Colombia es un país que quiero mucho y ahora es mi hogar. Siempre estaré agradecido de haber jugado acá en los diferentes equipos como Águilas Doradas, Once Caldas y en Atlético Nacional”.

Entrando en esos recuerdos por los equipos colombianos donde jugó, Johan comentó que “de Once Caldas quedé con un gran cariño de su gente y de una institución que me lo dio todo. Volver al estadio y que te reconozcan es inolvidable. En Nacional no tuve un paso tan bueno, pero siempre estaré agradecido por la oportunidad, lo único que yo recibí allá el cariño de sus directivos y de la afición. En Rionegro tuve la oportunidad de conocer a mi esposa y establecer mis raíces y ejercer esa segunda parte de mi vida profesional como es la dirección técnica en las divisiones menores”.

Concentrándose en el conjunto del oriente antioqueño, Fano detalló que “tuve dos etapas con Águilas Doradas, la primera me fue muy bien, llegamos a las finales, luego regresé y tuve la oportunidad de conocer a mi esposa, las cosas se dieron de una manera importante en lo personal. Cuando me retiro del fútbol, tuve la posibilidad de llegar al club como asistente técnico de la mano del profesor Jorge Luis Bernal, aunque fui cauteloso de no mezclar lo profesional con lo personal. Trato de ayudar en lo que se pueda, ahora desde las divisiones menores, brindo mi experiencia en favor del equipo”.

Fano en su etapa en Rionegro Águilas Foto: EL TIEMPO

Ahora, trabajando de a poco con los jugadores juveniles, el ahora entrenador destacó que “tenemos una buena cantera, hay jugadores con calidad y que poco a poco los vamos llevando al profesionalismo. Sigo preparándome y aunque he tenido muchos viajes por mi preparación, trato de estar ligado. A los chicos les digo que aprovechen las oportunidades, que vivan para el fútbol, para cuando terminen sus carreras den ejemplo”.

Volviendo a esa etapa como jugador, Fano indicó que “lo más difícil de ser futbolista es la responsabilidad y el compromiso. Muchos creen que la vida del futbolista es fácil y no es así, mucho tiempo estamos lejos de nuestras familias, apenas tenemos entre 12 a 15 años como profesional y se deben aprovechar. Logré cuatro títulos y el que más recuerdo es el del Once Caldas, porque fue el primero en el extranjero y que me recuerden como ídolo es algo hermoso, otro título que recuerdo es el de Sport Boys, al final de mi carrera profesional donde pudimos ascender y también fue muy emotivo”.



El haber jugado en 14 equipos diferentes, le da la autoridad para establecer lo complicado que es arrancar de cero, portando una nueva camiseta. “Cada club es diferente, llegar a equipos del mismo país no es tan difícil adaptarse, cuando sale del país, es complejo, pero gracias a mis compañeros me fue más sencillo. Dependiendo de cada país, varía el nivel del fútbol, cuando pasé del fútbol peruano al colombiano fue difícil, pero se me hizo más fácil cuando pasé del colombiano al mexicano”.

Recordando un poco esa etapa por la ‘blanquirroja’, Johan no ocultó su emoción cuando jugó y ahora cuando la siente como un fanático más. “Mi paso en la Selección peruana fue importante, vestir la camiseta fue un honor y es sagrada para mí. Llegamos muchos jugadores en momentos difíciles y pusimos el pecho. Nos tocó una competencia muy difícil en las Eliminatorias y nosotros no pudimos estar a la altura, fue un momento de aprendizaje y nos quedamos con la satisfacción de haberlo entregado todo. Luego haber visto a la Selección peruana en un mundial fue espectacular, lo disfruté como hincha, la clasificación al Mundial es algo que pude gozar como hincha”.

Finalmente, dejó ese deseo de su corazón ‘crema’ por regresar en un futuro a su país y estar desde la raya llevando los destinos de Universitario de Deportes. “Amo mucho mi país, quiero mucho a Universitario, club en el que soy hincha y si hay alguna posibilidad de dirigirlo, estaría encantado y sería un sueño para mí, quiero devolverle un poco de lo que me entregó cuando fui jugador”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8