'Soy hincha de James pero algo le pasa': otro histórico se cuestiona

El presente de James Rodríguez en Real Madrid es tema de discusión de muchos, unos expertos otros no tanto. Uno de ellos es uno de los representativos del fútbol colombiano.

Alex Escobar, figura en el América en los años 80 y 90, señaló: “Soy hincha de James porque me gusta el fútbol bien jugado, el que nosotros siempre vivimos, pero algo pasa en la consistencia de James, porque fue al Bayern (Munich) y no es titular, Real Madrid y no es titular, en el Oporto alternaba, al igual que en el Mónaco, entonces si uno se pone a analizar ese tema y algo pasa con James. Falcao a donde ha ido ha sido titular, por poner un ejemplo", dijo.



"Hay alguna inconsistencia, aparte de que él se ha equivocado en aspectos de vida, no soy quién para criticarlo, él sabe. Esos detallitos a la postre suman a lo que es el rendimiento total de él”, añadió.



Escobar considera que la parte mental le ha pasado factura: “Como jugador de fútbol para mí es excepcional y excelente, en la Selección, aparte, somos gente del fútbol y lo analizo a él en los partidos, a James le falta un poquito de más confianza, un poquito de más personalidad para jugar como lo que hace en la Selección Colombia, porque uno no puede cambiar de un equipo a la Selección, ya que le dan todo, como pasaba con Valderrama, todo el mundo le daba la pelota al ‘Pibe’. Eso le falta hacer a James, en lo que yo he analizado, le falta consistencia mental, porque es muy inconsistente, y creer que es el jugador que tiene todas las condiciones para triunfar en el Real Madrid”.



Agrega que el entrenador del elenco madridista tendrá sus razones para mantenerlo por fuera de la formación inicialista: “Zinedine Zidane no es boludo, ¿no va a querer a James siendo un excelente jugador? Por algo James no es titular, porque cuando lo han puesto juega bien, pero no es óptimo, como lo quiere Zidane, que es una persona muy exigente. En el puesto de James hay dos o tres que son iguales o mejores que él, entonces se tiene que ganar el puesto. Uno se pone a analizar cronológicamente, va al Bayern, juega bien unos partidos y después baja, no es titular y no lo compran; en Oporto igual, en Mónaco igual…"



Y concluyó: "Pasa algo con James, él es el único que tiene el derecho y la obligación de cambiar lo que está cometiendo como error, porque tiene una buena condición y es uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano actualmente, por todo lo que ha demostrado en la Selección”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces