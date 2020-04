Jaime de la Pava, uno de los técnicos más exitosos en América de Cali

Aunque no fue jugador profesional, De la Pava, quien cumplió 53 años el 14 de abril, nacido en Barranquilla, pero desde hace varios años residenciado en Cali, desde temprano insinuó su gusto por la dirección técnica. Estudió la carrera de Profesional en Deporte en la Escuela Nacional del Deporte y muy joven demostró sus conocimientos al frente de la Escuela Carlos Sarmiento Lora, levantando el trofeo de la Primera C en 1997 en Tuluá, logrando un cupo para la Primera B, en un empate 1-1 con América.

Nombres como los de Carlos González, Emir Mina, Róbinson Muñoz (q.e.p.d.), William Vásquez Chacón, Jairo Hurtado, Carlos Caicedo, John René Romero, Eiber Figueroa, entre otros, se destacaron en ese grupo, que expresaba en la cancha el gusto futbolístico de su timonel.



Luego, con 31 años asumió el comando de las divisiones menores del cuadro escarlata, saliendo nuevamente en 1998 campeón nacional de la Primera C en un compromiso (1-1) frente a Junior en el Metropolitano, que le dio un cupo para el torneo de ascenso.



Ese conjunto, en el que brillaron jugadores como Róbinson Zapata, Rubén Bustos, Óscar Villarreal, Kilian Virviescas, Andrés Pérez, Fabián Vargas y Diego Bonilla (q.e.p.d.), sería la base de una camada importante que en corto tiempo dio notables resultados, como la corona de la Copa Merconorte en diciembre de 1999 y los títulos de Liga 2000, diciembre de 2001 y junio de 2002, con el respaldo del entonces presidente Carlos Puente González, también fallecido.



Recordando su paso triunfal en el elenco escarlata, comenta que “fue un impulso profesional, mi vitrina, mi trampolín, sin duda el título con la Escuela Sarmiento Lora me ayudó a llegar allá”.



De la forma en que festejó su cumpleaños, señaló que “en charlas, reuniones virtuales, apenas después de las 8:30 de la noche pude partir la torta. Casi siempre me tocó celebrar por fuera, el año pasado en Caracas. Estuve ocupado porque mis amigos del colegio me llamaron desde Australia, Estados Unidos, Cali y varios desde Barranquilla”.



Sobre lo atípico del campeonato actual y un eventual regreso pronto, dijo que “esto está muy difícil, no le veo cara a corto o mediano plazo, el tema de salud y este virus está agresivo, muy contagioso. Jugar a puerta cerrada, pero hay que pensar que se debe viajar y en un 80 o 90% los traslados son en avión, no sé, desde ese punto de vista lo he muy complicado”.



De la Pava agregó que “me imagino que los partidos televisados son varios, hay que trasladar gente de televisión, cumplir con esa obligación, es muy difícil, a menos que se inventen dos sedes fijas, que es algo que se mencionó en algún lado. En este momento todo lo que es transporte está quieto”.



En cuanto a si haría una propuesta de modificar la competencia, hoy como estratega del Cortuluá en la Primera B, dijo que “no hay de otra que jugar un solo torneo, no se podría seguir cómo venía, imposible. Si se reinicia, nosotros hicimos una propuesta de por lo menos tres semanas para hacer un reacondicionamiento”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces