Junior, con suplencia, a mantener el liderato: visita a Jaguares

Junior, líder del torneo, visita este sábado a Jaguares en Montería por la fecha 12 de la Liga I-2019. El conjunto tiburón, que tiene compromiso de Copa Libertadores el martes, deberá ratificar su liderato con un equipo que sigue alejándose del descenso. El encuentro será a las 4:00 p.m.

Seis triunfos e igual número de empates son la realidad numérica del equipo de Luis Fernando Suárez, que se mantiene invicto y se enfrentará este sábado a Jaguares.



“César Haydar es un chico que juega bien. Lo hemos visto todo este tiempo, ha estado constantemente con nosotros y lo que más me ha gustado de él es su velocidad, es zurdo, tiene buena técnica, me parece que tiene carácter”, manifestó Suárez sobre el joven de la cantera.



Por su parte, a Jaguares le urge ganar. El conjunto cordobés tiene la portería más vencida de la Liga tras recibir 19 goles en 11 partidos. Apenas ha logrado 9 puntos, está en la casilla 17 de la tabla.



Jaguares no tiene otra que ganar



La necesidad se debe a varias razones, y la que más lo apresura es que el cuadro sinuano se está comprometiendo en la zona del descenso. En este sentido hay que decir que la diferencia entre los que se ubican en los dos últimos lugares de esta tabla y el club felino es de seis unidades con Unión Magdalena y cuatro con Rionegro y Huila.



Otros temas que dejan mal parado al equipo cordobés es que ante su público, es decir en Montería, solo han ganado una sola vez en este año (1-0 al Cali), teniendo en cuenta que han jugado en cinco ocasiones (también tienen dos empates y dos caídas). Jaguares también tiene la valla más vulnerada del torneo al recibir 19 tantos en 11 partidos. En fin, el conjunto monteriano, no tiene otra cosa que ganar frente a Junior.



Un aliciente que tienen los felinos, es que en el más reciente juego ante los junioristas le ganaron 2-1 en Barranquilla el 11 de noviembre de 2018, hecho que buscan repetir, pero en esta ocasión en la capital cordobesa.



Alineaciones probables:



Jaguares: Roque Cardozo; Juan Zuluaga, Fabián Mosquera, Delio Ojeda, Jesús Murillo; Andrés Arboleda, Sebastián Ayala; Stiwar García, Pablo Rojas, Yohnn Mosquera y Rafhael Oliveira.



Junior: José Luis Chunga; David Murillo, Homer Martínez, César Haydar, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Enrique Serje, Daniel Moreno, Roger Torres, Léiner Escalante; Michael Rangel.



Hora: 4:00 p.m.



TV: Win Sports



Por Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería