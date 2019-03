Junior bajó la guardia y, al final, Jaguares logró el empate

Jaguares celebró de local un empate y ¡cómo no! si lo hizo en el tiempo de adición contra Junior, el líder de la Liga I-2019. El 1-1 es un bálsamo en la fecha 12 del campeonato.

El primer tiempo tuvo poca acción. Un equipo alterno de Junior se buscó tener el esférico en sus pies y ser el protagonista del encuentro con buenas acciones en el campo, pero no llegaba con claridad al arco de Roque Cardozo. Jaguares, más tímido, buscó acercarse a los predios de José Luis Chunga.

Lo más destacable sucedió a los 35 minutos. Daniel Moreno buscó un balón en profundidad, Roque Cardozo achicó y su cabeza chocó con las piernas del juvenil atacante de Junior. La acción dejó al guardameta sin poder continuar en el partido y Óscar Upegui tuvo que mandar al campo a José Huber Escobar porque el paraguayo no pudo continuar.



Con Michael Rangel en el frente de ataque, Junior buscaba intimidar con el juego aéreo, pero no encontraban buena finalización y el final del primer tiempo llegó con un pálido 0-0.



En la parte complementaria Jaguares fue más ofensivo, pero empezó a dejar falencias en la zona posterior que el tiburón buscó aprovechar con balones largos a Daniel Moreno, Roger Torres y Freddy Hinestroza.



Una clara tuvo el felino en los pies de Harrison Mojica, pero el volante la mandó muy elevada. La respuesta del equipo rojiblanco llegó minutos después con un rápido contragolpe que tuvo desenlace en Torres, quien definió de gran forma para celebrar el 0-1.



El gol no bajo el ánimo de Jaguares, que buscó con insistencia el arco de Junior, no obstante, se encontró con la firmeza de las manos de Chunga, quien demostró su experiencia para tener unas buenas salvadas.



Fue hasta el tercer minuto de adición que luego de una acción que dilapidó Hinestroza por individualista, Escobar sacó largo, Delio Ojeda estaba jugando como centro delantero y, tras un rebote en Hemer Martínez, el mismo defensa la impactó con la derecha para vencer a Chunga y celebrar el empate 1-1.



Junior sumó 25 puntos y deberá esperar hasta el final de la jornada de este sábado para saber si se mantiene en la punta de la Liga. Jaguares, por su parte, llegó a 10 unidades, pero sigue en la parte baja de la tabla.