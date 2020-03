¡Un Cúcuta diferente! Goleó como visitante a Jaguares y enamoró

Cúcuta ganó por 0-3 y goleó como visitante a Jaguares en Montería, por uno de los últimos partidos de la fecha 8 de la Liga I-2020. El conjunto motilón, por su parte, sumó su primera victoria del torneo. Por fin.



Con un doblete de Jefferson Ramos y otro tanto de Agustín Vuletich, el cuadro de Norte de Santander se llevó la victoria y logró sumar sus tres primeros puntos del torneo.

Desde muy temprano, Ramos logró vencer a Robinson Zapata, quien no tuvo una buena noche. El atacante anotó al minuto uno luego de un remate dentro del área y empezó el calvario para los locales.



Cúcuta jugaba mejor y sometía a Jaguares, que fue bastante desconocido luego de su buen inicio del torneo. El cuadro felino no era claro con el esférico y no llegaba con peligro al arco defendido por Juan Camilo Chaverra.



La segunda mitad siguió con lo mismo, y el cuadro motilón se llevaba las mejores jugadas del compromiso con Ramos, Matías Rodríguez y Jean Pineda en la parte ofensiva.



Al minuto 64, volvió a marcar Ramos. El atacante, de gran partido, anotó su doblete y venció nuevamente a 'Rufay' luego de un disparo que venció al exfutbolista de Santa Fe.



En la última parte, al 83, Vuletich recibió un balón fuera del área de Zapata y marcó de volea con complicidad del portero felino, que no logró poner con fuerza su mano.



Así las cosas, el juego terminó sorpresivamente por 0-3 a favor de los visitantes, que lograron su primera victoria y llegaron a seis unidades. Jaguares, por su parte, se quedó con siete puntos y bajó a la posición 17 de la tabla.