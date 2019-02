Cúcuta dio ventajas en la parte alta de la tabla: 1-1 con Jaguares

Jaguares y Cúcuta empataron 1-1 en Montería, en el Jaraguay, por la sexta fecha de la Liga I-2019. El conjunto motilón dio una ventaja en la parte alta de la tabla y podría perder el liderato si gana Millonarios o Junior. Sin embargo, el equipo del Norte de Santander sumó un punto importante.

En la primera mitad, el juego fue más a favor de Cúcuta, que como en sus fechas pasadas, fue ofensivo y tenía grandes oportunidades de gol en el arco de Roque Cardozo, que respondía positivamente para Jaguares y mantenía el arco en cero.



Pero llegó el goleador de Cúcuta, Jonathan Agudelo. El delantero recibió una seguidilla de pases con Jhon Édison Hernández y Luis Miranda, que dejó solo a Agudelo para que venciera el arco local al minuto 45+2, justamente finalizando la primera mitad.



El segundo tiempo tuvo más participación de Jaguares, que no quería regalar unidades en su casa y buscaba el empate, pero Jhonny Da Silva era sólido en su pórtico.



Olmes García fue el jugador que logró derrotar esa valla del guardameta motilón, pues llegó al tanto del empate al minuto 57. Pero el gol le ayudó más a Cúcuta que a Envigado, ya que los de Norte de Santander subieron sus líneas y llegaban con peligro.



Jeysen Núñez tuvo un gran remate de afuera del área que se estrelló en el travesaño, pero que no lograba darle los tres puntos a Cúcuta y dejaba un 1-1 en Montería.



Con este empate, los felinos llegan a siete puntos, mientras que los motilones dan ventajas y sueltan la parte alta de la tabla, llegando a 14 unidades.



Síntesis



Jaguares 1-1 Cúcuta

​

Jaguares(1): Roque Cardozo(6); Juan Zuluaga(5), Jorge Lozano(6), Delio Ojeda(6), Jesús Murillo(6), Harrison Mojica(7), Ángel Bonilla(6), Yohn Géiler Mosquera(6), Jorge Obregón(6), Jhon Stiwar García (6), Olmes García(7).

DT: John Bodmer.



Cúcuta(1): Jhonny Da Silva(6); Javier López(7), Brayner García(6), Mauricio Duarte(7),

James Castro(6); John Hernández(6), Harrinson Mancilla(6), Diego Chica(7), Luis Hernández(6), Jhonatan Agudelo(8), Jeyson Núñez(7).

DT: Sebastián Méndez.



Cambios en Jaguares: entró Andrés Arboleda(6) por Bonilla 51', Edis Ibargüen (6) por García 61' y Rafhael Oliveira por Yhon Mosquera 79'.



Cambios en Cúcuta: entró Carlos Mosquera (6) por Núñez 64', Wilder Guisao (6) por Chica 74 y Wilberto Cosme por Miranda 88'.



Amarillas en Jaguares: Ángel Bonilla 42', Andrés Arboleda 72',



Amarillas en Cúcuta: Jeysen Núñez 33' y Wilder Guisao 78'.



Rojas: No hubo.



Gol de Jaguares: Olmer García 57'



Gol de Cúcuta: Jonathan Agudelo 45+2



Árbitro: Gustavo Murillo