Cali quiere ‘enfriar’ a Jaguares para seguir en la lista de los ocho

Tras el triunfo 2-0 sobre Alianza Petrolera, que lo dejó nuevamente entre los ocho primeros, el plantel del Deportivo Cali se concentra en el compromiso de este sábado (4:00 p.m.) ante Jaguares en Montería, por la undécima fecha de la Liga Betplay 2020.



El técnico Alfredo Arias está molesto por las continuas expulsiones y esa es la razón por la que el volante Andrés Colorado se quedó en la capital vallecaucana pese a haber cumplido su fecha de sanción. El que sí está inhabilitado por dos partidos es Deiber Caicedo, uno de los jugadores de desequilibrio por la banda izquierda, y quien vio la roja ante Petrolera.

Tampoco viajó el creativo Carlos Lizarazo, aquejado de una fatiga muscular hace varios días sin que tenga espacio en las convocatorias de Arias. Al entrenador uruguayo le falta una jornada para cumplir la sanción de la Dimayor y nuevamente en el banquillo estará Ítalo Cervino, su asistente, quien estuvo acertado en el pasado juego con las variantes que implementó.

Por las condiciones que implica al encuentro, en el que seguramente tendrá que hacer un gran desgaste por la temperatura y la dinámica del rival, especialmente en la zona media con un viejo conocido como Harrison Mojica, es probable que Jhojan Valencia. Juan Daniel Roa y Andrés Balanta se repartan la línea de contención y el argentino Agustín Palavecino vaya solitario como armador, para dejar a Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez en el frente de ataque.

Jaguares se ubica en el puesto 16 con 10 puntos, pero cuenta con un técnico estudioso como José Alberto Suárez, que en condición de local tratará de sacar provecho del potencial de sus jugadores y los espacios que le deje el Cali.

Sobre el gol de la fecha pasada que selló el triunfo sobre Alianza a Petrolera y lo que vive en el presente, Andrés Balanta señaló que “en el tema anímico y psicológico el grupo viene bien, de pronto por temas de fútbol faltaban pequeños detalles, pero el equipo se veía bien, en lo personal quiero aclarar que no tengo inconvenientes con nadie, en lo del gol la verdad es que no me lo esperaba, sentí un desahogo porque no tuve una buena semana, pero eso hace que la confianza suba para seguir haciendo las cosas bien”.

Del partido sabatino ante Jaguares dijo que “sabemos que es una cancha difícil más por lo que se ve, que no está en buen estado, pero hay que salir a hacer las cosas bien, más que ver el rival hay que mirar en qué podemos mejorar esos detalles que tal vez nos dejan perder puntos en los partidos. Jaguares tiene muy buenas individualidades, Mojica, que ya lo conocemos, fue compañero de nosotros, y también recuesta mucho su juego por el lao del extremo Guisao, pero aspiramos a sacar un buen resultado en Montería”.



Estadio: Jaraguay (Montería)



Sábado 3 de octubre



Hora: 4:00 p.m.



Transmite: WIN Sports+



Árbitro: Fernando Acuña (Boyacá)

Asistentes: Alexander Guzmán (Norte de Santander) y Juan C. Vaca (Bogotá).



Probable formación



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo; Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Jhojan Valencia, Juan Daniel Roa (Kevin Velasco), Agustín Palavecino, Deiber Caicedo Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.

D.T. (e): Ítalo Cervino.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces