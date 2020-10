Cali empató sin goles frente a Jaguares, nuevamente con diez hombres

Jaguares y Deportivo Cali empataron 0-0 este sábado en el Estadio Jaraguay, de Montería, en juego correspondiente por la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2020, pese a que nuevamente el elenco vallecaucano terminó con un hombre menos por la expulsión de Jhojan Valencia a los 14 minutos del complemento.



Un buen primer tiempo en que el visitante intentó más en los primeros minutos y terminó mejor el local, aunque no se abrió el marcador.

El estado lamentable de la cancha, agravado por la lluvia, no ayudó a que el juego transcurriera en su normalidad y luego el árbitro Fernando Acuña interrumpió la acciones durante 4 minutos por un problema técnico.



Cali esta vez utilizó a jugadores de la costa Caribe como Andrés Arroyo, José Enamorado y Jesús Arrieta, pero no estuvieron en su nivel. Por ello intentó a través de Kevin Velasco, no por las bandas, sino como volante interno, creando algunos espacios en la defensa celeste.



Jaguares se envalentonó a través del talento de Hárrison Mojica y empezó a desnivelar la cancha en su favor, y a los 23 Rentería tuvo que exigirse para enviar al balón al tiro de esquina en una acción del buen volante vallecaucano.



Jhojan Valencia remató a los 30 minutos y ‘Rufay’ Zapata controló el esférico.



En el tiempo de adición, Anchico no remató, sino que compartió con Scarpetta, pero no pudieron vencer a David González.



Apenas al minuto de reiniciadas las acciones, Arroyo se disponía a rematar entrando al área y Anchico lo fauleó.

De nuevo el Cali se quedó con un jugador menos por expulsión de Jhojan Valencia en una acción en mitad de cancha.



Jhon Vásquez desequilibró por la derecha y metió un centro que no alcanzó Arroyo. De esa forma concluyó un encuentro de pocas aproximadamente a los arcos, y cuando los equipos lo hicieron encontraron a dos arqueros muy concrntrados.



Por la fecha 12 de Liga, Deportivo Cali recibirá a La Equidad el miércoles 7 de octubre (4:00 p.m.), mientras que Jaguares visitará a Boyacá Chicó el jueves (6:05 p.m.).



Síntesis Jaguares 0-0 Cali

Jaguares: Róbinson Zapata (6); Israel Alba (6), I. Scarpetta (6), Yohnatan Murillo (6), Leonardo Saldaña (6), Yulián Anchico (6), Marlon Sierra (4), Wílder Guisao (5), Hárrison Mojica (6), Sergio Romero (5), Jefferson Cuero (5).

Cambios: Diomar Díaz () por Sergio Romero (1 ST), Mosquera (41 ST) Bueno {41 ST, Bueno por Mojica (41 ST).

D.T.: José Alberto Suárez.



Deportivo Cali: David González (7); Juan Camilo Angulo (6); Hernán Menosse (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (5); Andrés Balanta (6), Jhojan Valencia SC), Kevin Velasco (6) Andrés Arroyo (6); José Enamorad (5), Jesús Arrieta (5).

Cambios: Jhon Vásquez (6) por José Enamorado (1 ST), Harold Gómez (6) por Darwin Andrade (1 ST).

D.T. (e): Ítalo Cervino.



Goles: No hubo.



Amonestados: Yulián Anchico (1 ST) por Jaguares. Jhojan Valencia (36 PT), Jesús Arrieta (45 PT) por Cali.

Expulsados: Jhojan Valencia (14 ST).



Partido: Regular

Figura: David González (7)



Estadio: Jaraguay

Asistencia: sin público

Árbitro: Fernando Acuña (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces