Cruda y realista: la crítica de Iván Ramiro al fútbol colombiano

Iván Ramiro Córdoba está en Bogotá para volver a ponerse los cortos y jugar el encuentro entre la Selección Colombia de Legendas contra el Barcelona de Legendas, que se disputará este jueves en el estadio El Campín.

Previo a este juego, el exfutbolista habló con ESPN Nexo y, luego de los malos resultados de los colombianos en la primera fecha de la Copa Libertadores, dio su panorama sobre el presente del fútbol colombiano.

“En este momento, y no por los jugadores sino en general, el nivel de nuestro fútbol no está para grandes aspiraciones a nivel internacional. No me voy a poner aquí a explicar mis motivos porque o sino nos quedamos toda la tarde en la conversación, pero hay que pegarle una revisada al fútbol colombiano porque esto no puede seguir así", dijo Iván Ramiro Córdoba, quien también hace parte del Inter luego de su retiro del fútbol.

Pero quien fuese capitán de la Selección Colombia no solo se refirió a los futbolistas sino a todo lo que rodea este deporte, incluyendo a los directivos, aunque no los mencionó.

“Con los jugadores que nosotros tenemos, tenemos que aspirar a más, pero no es solo la responsabilidad de los jugadores sino de todo el sistema para llegar bien presentados a estos torneos que son tan importantes y que los futbolistas aspiran a ganar", explicó.

Iván Ramiro, aunque tiene algunos negocios en Colombia, se ha radicado mayormente en Italia y desde allí ha aprendido de otros ámbitos del fútbol que no están propiamente relacionados con el desempeño en el campo de juego.