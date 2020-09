‘Doy un paso muy grande en mi carrera, daré lo mejor’: W. Rodríguez

Luego de cumplir la cuarentena obligatoria y llegar a Colombia tras estar en competencia con el Doce de Octubre de Paraguay, Walter Rodríguez espera cumplir con los objetivos que tiene el Deportivo Independiente Medellín de cara a la Liga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores, el conjunto antioqueño tendrá un par de semanas para preparar el compromiso por el torneo continental frente a Caracas de Venezuela en el Atanasio y Rodríguez confía en que sea una buena presentación con el ‘poderoso’.



“Estoy contento que volví a entrenar esta semana, ya comencé a trabajar con el grupo. La ilusión está en comenzar con una victoria en ese partido de Copa Libertadores, eso nos servirá para tomar confianza para lo que se viene”, señaló.

Sobre los entrenamientos que pide el cuerpo técnico ahora que se pueden realizar de manera grupal son que “seamos muy fuertes en la parte física y táctica para llegar muy fuertes y poder enfrentar a los rivales de la mejor manera. Los demás rivales, exceptuando Libertad que viene compitiendo, no tienen mucha ventaja con respecto a nosotros. El grupo se está preparando muy bien en la parte física para encarar lo que queda de la Copa Libertadores”.



En cuanto a su llegada al equipo antioqueño, Walter expresó que “cuando se dio la posibilidad de venir a Colombia, comencé a estudiar cómo es la Liga y preguntarle al cuerpo técnico, ellos me dijeron que es un fútbol rápido, muy técnico, hay que jugar a uno o dos toques, usar mucho la fuerza y es complicada. A diferencia de Paraguay, acá los equipos están en distancias muy largas. Me sedujo la idea de jugar la Copa Libertadores y enfrentar a equipos tan grandes como Boca, Libertad o Caracas, es una fase que está muy abierta y creemos tener con qué pasar esta fase”.



Aunque su nacionalidad no lo ayude en este momento de crisis en el equipo, Walter quiere ganarse la confianza de los aficionados con buenas actuaciones en el terreno de juego. “Hablar fuera de la cancha no ayuda mucho, no vine aquí de ‘regalado’, mi carrera la he logrado a base de esfuerzo y trabajo. El ‘profe’ (Aldo Bobadilla) me dijo que con mis condiciones me puedo ganar el cariño de los hinchas y es lo que espero demostrar, no porque soy paraguayo, ni nada por el estilo. Estoy dando un paso muy grande en mi carrera y siempre quiero dar lo mejor en la cancha”, señaló.

Sobre sus condiciones técnicas, Rodríguez explicó que “soy volante central de primera línea, ayudando a la salida del equipo y siendo un ‘obrero’ del equipo. A veces me ha tocado jugar como central, cuando expulsan a un compañero. Hablé con Andrés Cadavid, me dio la bienvenida y con la ayuda de él, de (Jesús) Murillo y (Andrés Mosquera) Marmolejo hemos conversado y tanto ellos como todo el grupo me recibieron de la mejor manera”.



En estos días que tuvo contacto virtual con los hinchas, Walter precisó que “he recibido muchos mensajes, pero me he concentrado en las cosas positivas. Me pongo en la piel del hincha y si ven que llega una persona que no conocen, piensan cualquier cosa. Me han dicho muchas cosas, que soy un regalado, que vine porque Aldo también es paraguayo, pero unos me recibieron con buena onda y a esos les respondí”.



Además, “tengo muy buenas sensaciones en el grupo y por más que no nos tengan mucha fe, este grupo puede lograr grandes cosas. Debemos estar alerta a lo que pase con el virus, el equipo viene haciendo un buen trabajo para que estemos sanos y nos preocupamos en estar bien físicamente y cuidarnos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8