DIM está enfocado en el trabajo mental, esperando retomar actividades

Durante esta cuarentena, el doctor Carlos Palacio ha sido una de las piezas clave para el Deportivo Independiente Medellín en sus trabajos con su plantel profesional. Palacio es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, especialista en siquiatría clínica y Magíster en epidemiología clínica de la misma universidad, además se formó como especialista en sicología de la actividad física y el deporte en la UNED de Madrid, España. Estudios que lo avalan para impartirles charlas sobre sicología y deporte al conjunto rojo de Antioquia.



“La mente también se entrena, así evitan los futbolistas la ansiedad en tiempos de pandemia. Están agobiados, preocupados por el miedo a contraer la enfermedad. Estrés, ansiedad, tristeza, preocupación, para esto debemos implementar estrategias emocionales en el futbolista para su regreso a la competencia”, explicó Palacio en un video publicado por el equipo en sus redes sociales.



Para superar los ‘bloqueos’ mentales, según el galeno, se deben emplear técnicas para liberar la cabeza de los futbolistas. “Porque los miedos son igual para todos. La realidad tal y como es, hay que aceptarla. Algunos deportistas han caído en el error de pensar que esto era una cosa de poco tiempo. ‘Me voy a casa, hago unas cuantas pesas y enseguida vuelvo a jugar al fútbol’. Y no ha sido así. De modo que tienen que aceptar que esta situación es excepcional”, detalló.



Para Palacio, lo primero que debe hacer un deportista es positivizar, es decir “saber cambiar el pensamiento para evitar la queja y el pesimismo y enfocarnos en uno que sea útil y positivo. Por supuesto, los jugadores se tienen que poner manos a la obra. Para no caer en el hastío, en la desgana o lo que es aún peor, en la ansiedad u otros tipos de problemas de salud mental”.



Luego mantener la disciplina, no variar la rutina, tampoco estar inactivos. “Ahora no pueden jugar, pero sí hacer pesas, trabajar en una bicicleta estática, esos objetivos de rendimiento les van a ayudar mentalmente. Por eso, mantener una rutina y una disciplina con los horarios es muy importante. Tener hábitos de vida saludable, descansar, comer bien, entrenar”, indicó.



Junto con pensamientos positivos y la disciplina, es importante que los deportistas visualicen sus objetivos, recordando logros pasados. “Con los ojos cerrados, pensar en entrenamientos o partidos reales, incluso verlos en la televisión. En los que los deportistas hayan tenido éxito para, de ese modo, afianzar su confianza”.



Así, pueden planear un regreso al entrenamiento y a la competencia. “Será una alegría poner fin al confinamiento. Cuando llegue ese momento, lo primero es confiar mucho en el sistema y si nos dicen que podemos volver, es que se puede hacer con seguridad. Aunque tenemos que mantener las pautas de responsabilidad que les impongan. Ir paso a paso, introduciendo progresivamente la normalidad absoluta, respetando el ritmo de cada persona, porque habrá algunos que lleguen y se den un abrazo directamente y otros que necesitan más distancia, a los que habrá que dar espacio hasta que todos se comporten como antes”, explicó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8