Medellín presentó a nuevos refuerzos pensando en Liga y Libertadores

Deportivo Independiente Medellín continúa trabajando en el oriente antioqueño de cara a la Liga y la Copa Libertadores 2020. Este miércoles, el equipo antioqueño presentó a sus cinco caras nuevas; Javier Reina, Luis Mena, Bayron Garcés, Federico Laurito y Francisco Flores, jugadores que buscarán mejorar la imagen del conjunto dirigido por Aldo Bobadilla.

Javier Reina, de 31 años, con experiencia en el fútbol colombiano e internacional, llega al 'poderoso' para ampliar el peso ofensivo e integrar un tándem ofensivo con Andrés Ricaurte. Buscando el espectáculo. Llega con contrato por dos años, con opción de compra.



Luis Mena llegó procedente del Atlético Bucaramanga para suplir la ausencia en la banda derecha que dejaron Elvis Perlaza y Jonathan Marulanda. El jugador firmó un contrato por un año como agente libre.



Una de las revelaciones del Atlético Huila en el 2019 fue Bayron Garcés. El extremo izquierdo llegó a préstamo por un año con opción de compra del conjunto 'opita' y espera crear estragos en las defensas contrarias.



Federico Laurito es argentino, con experiencia en Italia, Chile, Argentina y Ecuador, busca ser la solución de gol para el equipo rojo de Antioquia. Laurito llegó a préstamo por un año de la Liga de Portoviejo de Ecuador, equipo recién ascendido a la Liga Pro del vecino país.



Finalmente, el venezolano Francisco Flores llegó del Club Mineros de Guayana del vecino país. El volante con amplia experiencia en clubes como Deportivo Táchira, Guaros, entre otros. Buscará ser el complemento de Adrián Arregui en el mediocampo.



A los jugadores presentados se le suma Juan Fernando Caicedo, Yulián Gómez y Luis Herney Vásquez, quienes llegaron de préstamo con New England Revolution de la MLS, Unión Magdalena y Valledupar FC respectivamente.



Además, fueron promovidos José Estupiñán, Weimar Asprilla, Yimmy Gómez, Juan Diego Ospina y Juan David Mosquera, jugadores que llegan de las categorías sub 20 y Sub 17.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín