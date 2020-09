Independiente Medellín se motiva para la Copa con nuevo patrocinador

Este miércoles 16 de septiembre en las instalaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia, Deportivo Independiente Medellín anunció su nuevo convenio con la empresa antioqueña a través de su producto Ron Medellín quienes los acompañarán en la camiseta desde el partido de esta noche por Copa Libertadores contra Caracas de Venezuela y que irán hasta diciembre de 2020, aunque la idea es extenderlo durante cuatro años con revisión año a año.



Este evento contó con la asistencia del presidente del equipo Jairo Vélez, el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia Javier Hurtado y el Gobernador encargado de Antioquia Luis Fernando Suárez Vélez, quien es hincha de Nacional, pero se mostró alegre por este nuevo vínculo comercial.

“Soy hincha de Nacional, pero siempre ha reconocido en el Deportivo Independiente Medellín es un digno y valeroso compañero de patio y estadio. Hoy debemos apoyar a todos por igual, el deporte ha sido uno de los grandes damnificados por la pandemia”, indicó Suárez Vélez.



La marca estará en la parte lateral de la camiseta. “Es una alianza que veníamos estudiando y que hoy estamos orgullosos de anunciarlo públicamente. Estamos muy felices de tener este convenio y esperamos que sea de largo aliento, estamos buscando una construcción no solo con las marcas, sino con ideas de mercadeo”, señaló el presidente del DIM Jairo Vélez.



Por su parte, el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Javier Hurtado indicó que “retomamos la idea de meternos en el fútbol y apareció el Deportivo Independiente Medellín como una gran oportunidad. Firmamos un convenio hasta diciembre, pero la idea es tener un vínculo a largo plazo, aunque lo iremos revisando año a año”. Además, el señor Hurtado no descarta en patrocinar con otros productos como el Aguardiente a los demás equipos antioqueños, con quienes buscará establecer contactos.



Desde 1990, Independiente Medellín no tenía en su camiseta a la Fábrica de Licores de Antioquia como una de sus marcas. En aquel entonces el Aguardiente Antioqueño era el principal patrocinador del poderoso. 30 años después, comienza un nuevo vínculo.



Nueva camiseta en noviembre



El conjunto rojo de Antioquia en asocio con la marca deportiva Puma están trabajando para sus próximos modelos de camiseta que serán estrenados en el mes de noviembre aprovechando los 107 años de fundación de Independiente Medellín. Cabe recordar que el vínculo entre la marca alemana y el ‘equipo del pueblo’ está hasta diciembre de 2021 y desde el club no descartan una extensión o un cambio de marca. A la expectativa están otras firmas reconocidas a nivel internacional.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8