Mosquera confía en su trabajo y las ganas para consolidarse con el DIM

La vida para Juan David Mosquera cambió este 2020, no solo por la pandemia que retrasó su proceso de formación y lo tuvo en vilo para jugar el complemento de la Liga colombiana, sino que logró el ansiado debut como profesional en una tarde de lluvia del 7 de febrero contra Patriotas por la cuarta fecha, en el triunfo de Independiente Medellín 3-1.

A partir de ese día, este vallecaucano trabaja fuerte para adueñarse de la banda derecha, dando seguridad y salida en un equipo que no pasa un buen momento, pero que confía en los jóvenes para salir de este bache.

“La suma de partidos que estoy teniendo es importante para mi carrera, el club me ha dado confianza y debo responderle de la mejor manera. Los partidos que he jugado sirven para entrar sin temores y luchar por un puesto en la titularidad”, destacó Mosquera quien ha estado convocado en 10 partidos, de los cuales jugó en siete, para un total de 578 minutos.



Pese a sus 18 años cumplidos, Mosquera afronta con madurez sus errores como el que cometió en Barrancabermeja cuando cometió esa mano que derivó en el penal de Alianza Petrolera, pero también valora esos buenos partidos como el que jugó en la Bombonera contra Boca Juniors, donde no le pesó jugar en perfil cambiado.

“Por ciertos pasajes del partido, estuvimos bien parados y tuvimos en el primer tiempo con transiciones que no logramos a concretar. La historia en el penal pudo cambiarse, eso nos dejó un poco abajo y después del gol despertamos. Los partidos se ganan haciendo goles y eso es lo que nos está faltando”, precisó Juan David que sigue soñando, entrenando y luchando para ser un jugador de exportación.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8