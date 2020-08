Independiente Medellín y las bajas, ¿cómo tener un equipo competitivo?

De los equipos antioqueños, Deportivo Independiente Medellín es el equipo que más cambios tuvo en su nómina de cara a la continuación de la Liga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores. Durante la pandemia, el conjunto rojo de Antioquia se despidió de siete jugadores: Adrián Arregui, Esteban Ruiz, Hernán Pertuz, Juan Fernando Caicedo, Máicol Balanta, Federico Laurito y Juan Camilo Saíz, siendo este último uno de los jugadores que había llegado al equipo tras finalizar el préstamo con Cerro Porteño de Paraguay.

Además, cambió de presidente ejecutivo, pasó de Daniel Ossa, quien no se le conoció sino hasta cuando se supo que había renunciado al equipo y desde el 6 de julio está el señor Jairo Vélez. De las salidas de jugadores, tres fueron por vencimiento de su contrato, uno por situaciones extrafutbolísticas, uno más por motivos familiares y en el caso de Saíz, una opción para jugar en un fútbol exótico como el chipriota.



Con tantas bajas, la llegada de Israel Escalante de acuerdo al convenio que firmaron con Boca Juniors de Argentina, muchos movimientos no tuvieron en el conjunto rojo de Antioquia. La no llegada de Christian Marrugo y Guillermo Celis, pone en suspenso a los aficionados quienes ven con pesimismo el progreso del equipo cuando regrese el campeonato.



De la columna vertebral del equipo, se mantiene Andrés Mosquera Marmolejo, en la defensa Andrés Cadavid y en el mediocampo a Andrés Ricaurte. Javier Reina es el goleador del equipo, aunque es un jugador más de corte creativo que delantero y ponerle el peso de tres torneos a tantos jugadores jóvenes es una apuesta arriesgada de Aldo Bobadilla.



El paraguayo tiene crédito por su pasado como arquero del equipo y como entrenador, fue el último que les dio una vuelta olímpica en la Copa Colombia 2019. Aunque ese equipo tenía más jugadores veteranos, como Germán Cano, Didier Moreno, David González, Diego Arias, entre otros.



Dice la frase, “los jóvenes ganan partidos, los veteranos campeonatos”, y la mezcla hace que el equilibrio garantice en la mayoría de los casos, el éxito deportivo. Por ahora, Medellín sigue en la pelea por contratar a Jackson Martínez y con un ‘9’ de recorrido, poder seguir batallando por los objetivos locales e internacionales.



Yulián Gómez sería otro ‘refuerzo’ que contaría Bobadilla. El jugador tuvo una grave lesión en su tobillo y estaría listo para el reinicio del campeonato. El lateral izquierdo lo tendría, la pareja de centrales también con Cadavid y Jesús Murillo, en la banda derecha, Didier Delgado es el apuntado a ocupar ese puesto, pero no se siente tan cómodo jugando ahí. En la zona medular, Flores deberá demostrar porqué llegó en enero y ser fuerte con la competencia que tendrá en el puesto con

Larry Angulo y Yesid Díaz, más adelante Ricaurte y Reina como un bloque creativo y en el ataque intentar que se compacte Escalante, con Juan Manuel Cuesta, Edwin Mosquera, Leonardo Castro, Stiven Rodríguez y de llegar Jackson, podría equilibrar las cargas. Aunque seguiría estando corto para batallar por tantos frentes.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8