Albo Bobadilla y su malestar por la derrota del DIM contra América

Aldo Bobadilla, DT del Medellín, salió preocupado por lo que se hizo su equipo, y reconoció que América fue justo ganador del partido en el Pascual Guerrero.



El entrenador paraguayo señaló que “si pensaba que el partido que jugamos el año pasado había sido el más malo hoy fue determinante, porque nunca fuimos protagonistas. Quizás en los primeros cinco minutos del segundo tiempo les dimos demasiado campo y demasiado balón le dimos al rival, así es muy difícil hacer un gol, ellos terminan ganando el partido de una manera justa, porque fueron más que nosotros”.



¿En qué se falló? Más que nada, hubo factores importantes, América hizo los goles en dos pelotas quietas, ganando el espacio en un lateral joven que no trabajamos y luego en un córner, el hecho de darles mucho el balón, porque Medellín está acostumbrado a tener la pelota, y casi siempre ellos tomaban los remates”.



¿Por qué no pudo mantener la posesión? “Más que nada, en la segunda jugada era el miedo a equivocarse, por momentos el rival presionaba, pero nosotros salíamos jugando con esa presión y con todo eso no tuvimos un gol en contra así”.



¿Tantos partidos seguidos los ha perjudicado, en Copa y Liga? “En Colombia se juegan muchos partidos, es una Liga muy competitiva, hay muchos equipos en primera división, no voy a poner excusas por jugar tantos partidos seguidos, el jugador sabe eso y yo sé eso como entrenador. No hay excusas al tema de jugar cada tres días, lo que más quiere hacer el jugador es jugar, no entrenar”.



Viene el clásico, ¿qué tanto lo afecta la expulsión de Arregui? “Adrián como todos es un jugador muy importante, viene jugando muchos partidos, desde que yo llegué tiene un rendimiento, pero tenemos otros futbolistas para suplirlo, pero hoy quiero pensar en el partido del martes y luego en el del sábado”.



¿Por qué en el segundo tiempo se cae el nivel de concentración? “Para mí el primer tiempo fue el peor, porque en ese periodo América tuvo más ocasiones de gol y nosotros no estuvimos finos a la hora de generar, lo único que tuvimos fue una pelota de Ricaurte a Castro, pero no fue el Medellín que estamos acostumbrados a ver”.



¿Por nombres, este equipo debe funcionar mejor? “Hasta hace dos fechas atrás veníamos muy bien, esa es la respuesta que debo encontrar, ‘por qué no estamos finos con la pelota’, no estamos proponiendo como lo hacíamos, lo seguiremos hablando y trabajando medianamente por la seguidilla de partidos, a uno no le gusta perder, hoy no se jugó bien, perdimos y uno se va con mucho dolor”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín