Medellín regresa a la Libertadores sin competencia y con duros retos

Seis meses y seis días tardó el regreso del Deportivo Independiente Medellín a la vuelta de la competencia, cuando ruede el balón el próximo miércoles en el estadio Atanasio Girardot. En el conjunto rojo de Antioquia jamás se imaginaron que ese 10 de marzo era el último partido del semestre, donde cayeron por 3-0 contra Boca Juniors de Argentina en la Bombonera.

En su zona de la Copa Libertadores, Medellín está último sin puntos, con cuatro goles en contra en el gol diferencia y le quedan cuatro partidos para buscar la clasificación a los octavos de final. Salvo Libertad de Paraguay, Boca Juniors y Caracas de Venezuela no tienen competencia en sus torneos locales y el torneo continental es el aliciente que comparte el equipo rojo de Antioquia.

A continuación, el análisis de los rivales del grupo, uno en donde todo está por jugar:



Sobre el ‘gumarelo’, quien es líder del grupo H con seis puntos de seis posibles, antes de enfrentar a Boca Juniors el próximo jueves 17, disputó 11 partidos en el campeonato paraguayo, donde ganó cinco, empató dos y perdió cuatro. Marcó 20 goles y recibió 13. Pese a ser el único equipo de ese grupo en tener competencia, Libertad no ha tenido el nivel demoledor con el que arrancó el año.



Por parte de Boca Juniors, el ‘xeneize’ retomó entrenamientos en el mes de agosto, pero ha sido afectado por un alto número de jugadores y colaboradores del equipo con covid-19. En Argentina es incierta la fecha para el regreso a las competencias locales y con cuatro puntos, se ubica segundo en el grupo H. El conjunto argentino registró 40 jugadores en la lista de Conmebol para la Copa, aunque muchos de esos jugadores siguen en cuarentena y no llegarían para el partido en Paraguay contra Libertad.



Caracas sigue entrenando y de lo que se conoce, no ha tenido muchos contagiados. El campeonato venezolano tampoco se conoce una fecha de inicio y al igual que Medellín, jugarán su primer partido oficial después de seis meses. El equipo venezolano es tercero del grupo H con un punto, producto del empate que le sacó en su casa a Boca. Con lo cual, el partido frente a los antioqueños será crucial para el futuro de ambos en los torneos continentales.



Finalmente, Medellín sumó siete semanas de trabajos individuales y una semana de grupales, hace cuatro semanas no presenta jugadores ni colaboradores contagiados por covid-19. Con la salida de varios jugadores referentes, el equipo dirigido por Aldo Bobadilla le echará mano a varios juveniles que tenían referenciados desde hace varios meses. Con lo que muchos tendrán un duro examen cuando compitan de manera profesional en el torneo de clubes más importante del continente.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8