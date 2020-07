Ricaurte habló sobre su liderazgo y su rol con los jóvenes del DIM

Con el compromiso latente y firme con Independiente Medellín, Andrés Ricaurte espera que el equipo tome un alto nivel y cuando comience la competencia sean un grupo que pelee en todos los frentes, tanto en Colombia como en Suramérica.

“Hay tranquilidad, estamos convencidos que los jugadores con los que vamos a contar, tienen la capacidad para afrontar los compromisos. Sentimos las salidas, en especial con (Juan Fernando) Caicedo y Adrián (Arregui), pero esperamos que los que están estén a la altura y puedan aportar para lo que queremos”, detalló Ricaurte en diálogo con el programa ‘Al Rojo Vivo Radio’.

En cuanto a ofertas que han sonado de México y Brasil, Andrés resaltó que “no tengo conocimiento de ninguna oferta, ni que me haya llegado, ni que haya llegado al club. Todo son especulaciones de redes sociales”.



Sobre su vida como padre, el volante no se cambia por nadie. Alicia es la luz de su vida en este oscuro momento de pandemia e inactividad. “He estado aprovechando el tiempo con mi hija, crecen muy rápido y hay que aprovechar cada momento junto a ella. En medio de esta pandemia ha sido muy bonito estar junto a ella y mi esposa, si estuviéramos en competencia, no podría estar compartiendo tanto tiempo”.



Medellín le apuesta fuerte a sus fuerzas básicas y Andrés Ricaurte es uno de los referentes con experiencia, sobre eso el jugador indicó que “a los jóvenes siempre buscamos darles un entorno donde se sientan cómodos y puedan desarrollar sus capacidades. Los compañeros que han llegado, tienen sus méritos para ascender desde las divisiones menores. El fútbol no es de edad y el que pueda aportar desde su potencial será bienvenido para el trabajo colectivo y buscar los resultados”.



Además, “contamos con jugadores jóvenes que tienen mucho talento y con el ritmo de competencia, se estarán acoplando a lo que exige el fútbol profesional. La oportunidad es para todos, unos para validar sus condiciones y los nuevos para mostrarse”.



Frente a esos comentarios que realizó donde no le cierra las puertas a ningún club para seguir desarrollando su carrera deportiva, el volante respaldo esa respuesta. “Entiendo el disgusto de algunos hinchas porque no están acostumbrados a que un jugador diga estas cosas. Yo estoy muy feliz donde estoy, pero el fútbol es muy cambiante por las ofertas que lleguen o si la institución prescinde de tus servicios. Disfruto de jugar al fútbol independiente de la camiseta que tenga. Ahora estoy feliz en Medellín, estoy cerca a mi familia y me siento muy cómodo”.

El capitán habló también sobre la salida de Adrián Arregui del equipo, “nosotros teníamos algo de conocimiento, pero Adrián (Arregui) estaba manejando el tema con el cuerpo técnico y los directivos. Fue una decisión entendible, la familia está por encima de todo y espero que pueda estar muy bien con sus sedes queridos”.



Observando a los rivales de la Copa Libertadores como Libertad que ya comenzó competencia en Paraguay, Boca sigue ‘parado’ y Caracas próximamente también retornará a competencia, el volante precisó que “todos los equipos llevamos con entrenamientos poco habituales, ahora estamos entrenando de una manera particular, porque este es un deporte colectivo. Es incierto cómo arrancará la competencia, porque es diferente a los entrenamientos, nosotros debemos prepararnos muy bien y buscando el objetivo de avanzar en la Copa y pelear por el título”.



Finalmente, se refirió a esa posibilidad de continuar la Liga en una sola sede, que reflotó en los últimos días. “He visto que una de las posibilidades que se juegue la Liga en una sede y sigo pensando igual, nosotros estaríamos alejados de nuestras familias, pero somos trabajadores y nos tocará. Lo ideal es competir en cada estadio donde somos locales”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8