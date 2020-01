Laurito y los retos en Medellín: 'quiero escribir mi historia'

Luego de ascender con la Liga de Portoviejo a la primera división ecuatoriana, Federico Laurito llamó la atención del Deportivo Independiente Medellín, quien lo trajo al fútbol colombiano, donde espera reemplazar de la mejor manera a Germán Cano, el máximo goleador de la historia ‘poderosa’.

A su llegada al equipo, Laurito confía en ser clave para el ‘equipo del pueblo’ quien tendrá este semestre los desafíos de la Liga y la Copa Libertadores. “Estoy muy contento de estar en el club, espero aprovechar la oportunidad. Encontré un grupo sano, de a poco vamos a hacer una familia. Con el pasar de los días, vamos a tomar una mejor forma, es importante trabajar de la mejor manera”, remarcó.



Como delantero, viene a ocupar el lugar de Cano, aunque no está en su cabeza ser el reemplazo de su compatriota. “(Germán) Cano es el goleador histórico, un emblema, un ídolo del equipo. Yo hasta ahora vengo a trabajar, quiero trabajar por el equipo, aportar y escribir mi historia, esperemos que pueda conseguir cosas importantes”, indicó.



En cuanto a sus características, Laurito precisó que “soy un delantero de área, juego mucho de espaldas al arco, me gusta aguantar la pelota de espaldas para que el equipo salga, ser solidario con los compañeros de ataque para generar desborde. Si puedo aportar con goles, mucho mejor”.



De su experiencia deportiva, “comencé mi carrera en Newell´s Old Boys, pasé al Udinese de Italia, donde estuve cinco años, luego estuve en Ecuador en equipos como Deportivo Cuenta, Universidad Católica, Barcelona, Liga de Portoviejo, América de Quito, Fuerza Amarilla, Aucas y en Argentina estuve en Arsenal de Sarandí, Huracán y en Chile jugué en Unión La Calera”, comentó el delantero ‘poderoso’.



Además, “cuando me nombraron a Medellín, sabía que era un club muy reconocido a nivel internacional. Era una experiencia importante, es un club popular, que lleva mucha gente al estadio. En las redes sociales la gente te hace entender la pasión que tienen, de la ciudad conozco poco, pero es muy hermosa”.



Finalmente, sobre las prácticas realizadas en la sede de Llanogrande, Federico explicó que “los primeros entrenamientos cuestan un poco, pero de a poco nos estamos acostumbrando. Estamos convencidos para pelear el campeonato y llegar a la fase de grupos en la Copa Libertadores, tenemos una linda oportunidad y debemos hacer un gran esfuerzo para avanzar de fases”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín