El debate por los estadios que definirían el finalista del grupo A

La Dimayor dio a conocer la programación de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga I-2019. En el grupo A, los partidos Unión Magdalena vs. Millonarios y América vs. Pasto, se disputarán el sábado 1 de junio…fecha clave que podría definir el primer finalista del campeonato, sin embargo, la acomodación de los horarios ha causado polémica.

La falta de fluido eléctrico en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, hace que el juego del ciclón y el embajador se dispute a las 4 de la tarde; mientras que escarlatas y volcánicos jugarán desde las 6:00 p.m. El debate entonces quedó abierto: ¿Por qué no jugar en simultáneo para tener juego limpio en la disputa por el cupo a la final?



La cuestión es la siguiente: si Millonarios le gana a Unión, que es muy posible porque el ciclón no ha ganado en cuatro fechas del cuadrangular, llegaría a 13 puntos y dejaría inmediatamente al América sin posibilidades de aspirar a ser finalista; pero el equipo caleño, ya conociendo una hipotética eliminación, saldría sin motivación a enfrentar a Pasto, que de ganar quedaría con 10 puntos y tendría intactas las posibilidades para la última jornada.



De no definirse el grupo A en esta quinta fecha, el problema sería mucho más grande para la última jornada, que se disputaría el miércoles 5 de junio. Para que exista juego limpio en esa fecha, los partidos tienen, sí o sí, que jugarse a la vez.



Pasto recibe al Unión Magdalena en Ipiales, otro estadio que tiene el problema de no contar con iluminación artificial y por eso el compromiso se programaría entre las 2 y las 4 de la tarde; pero en Bogotá, a mitad de semana laboral, el clásico entre Millonarios y América también se jugaría en ese horario, imposible para muchos aficionados que trabajan, estudian y tienen que transportarse en hora pico hacia el estadio El Campín; sin duda, un golpe a lo deportivo y sobre todo a lo económico en el club albiazul.



Por ahora la Dimayor no piensa hacer cambios, y tendrá que esperar que el fin de semana se define el finalista y que la última jornada sea de trámite para que no haya problemas en los horarios de los partidos. Es decir, que Millonarios los salve de otra ‘Dimayorada’.