Entre semana: así se jugará la fecha 16 de la Liga I-2019

La Liga I-2019 empieza a finalizar la ronda del todos contra todos, por lo que ya se conocen las fechas y horarios de la jornada 16 del torneo. Millonarios vs. Tolima y Unión vs. América, los partidos más llamativos. Además, ya se adelantó un partido para este 28 de marzo, entre Cúcuta y Medellín.

FECHA 16



28 de marzo



Cúcuta Deportivo vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports



16 de abril



Atlético Bucaramanga vs Once Caldas

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports



17 de abril



Deportivo Pasto vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Jaguares FC vs Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports



Atlético Huila vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Deportes Tolima

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



Deportivo Cali vs Atlético Junior

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



18 de abril



Unión Magdalena vs América de Cali

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: RCN



Atlético Nacional vs Patriotas FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



24 de abril



La Equidad vs Rionegro

Hora: Por definir

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports