Atlético Huila, a aprovechar la localía frente a Deportes Tolima 

Atlético Huila recibe a Deportes Tolima en el estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva, el próximo domingo 17 a las 4:00 p.m. El encuentro, válido por la fecha 10 de la Liga l - 2019 será una buena oportunidad para que Tolima se recupere de la caída frente a Boca, a mitad de semana, mientras que para Huila significará el demostrar su crecimiento, tras el punto sumado el pasado viernes en el partido disputado en el Manuel Murillo Toro.

Después del valioso punto conseguido en Ibagué, el grupo de jugadores del cuadro opita tiene claro que de nada sirve éste, si no se logran sumar los tres puntos este domingo en el Plazas Alcid. Durante la semana el técnico Dayron Pérez enfatizó su trabajo en asegurar la tenencia de la pelota, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la definición, una de las falencias más marcadas del onceno huilense en lo corrido de esta Liga, en donde ha marcado ocho goles ytiene una diferencia de menos cuatro debido a los 12 goles que ha recibido.



“Sabemos que no podemos dar más ventajas y para ello la obligación es sumar los tres puntos este domingo. Somos conscientes que en nuestra casa no podemos ceder más puntos. Sabemos de las capacidades del Tolima, pero nuestra única consigna es ganar”, sostuvo el volante Kevin Agudelo.



Todo indica que el técnico antioqueño repetiría la formación que igualó 0-0 en el Murillo Toro y en la que no aparecieron jugadores referentes como Felipe Cardoza, Jorge Aguirre, Diego Barreto y Michael Ordoñez. La variante seria el retorno del delantero Andrés Amaya, luego del microciclo con Selección Colombia Sub 20.



Tolima a recuperar terreno en la Liga, vistes a Huila en la fecha de clásicos



Deportes Tolima apunta a recuperar terreno en la Liga, frente a Atlético Huila. En tal sentido, el técnico Alberto Gamero convocó lo mejor de la nómina del equipo pijao para viajar a Neiva y disputar el clásico del Tolima Grande ante un joven Atlético Huila, que se llevó un punto del juego de la jornada anterior, en Ibagué.



De los habituales convocados, no fueron tenidos en cuenta para el juego frente al Huila: Omar Albornoz, que presenta una contractura muscular y Juan Guillermo Arboleda, por decisión técnica. El Costarricense Juan Pablo Vargas será titular y finalizado el partido se desplazará para acompañar a su elección en los partidos de la fecha FIFA frente a Guatemala y Jamaica.



Precisamente el 'tico' indicó: “estamos en una posición que nos exige sumar en todos los estadios donde jugamos, este es un clásico ante un equipo joven que nos sacó puntos en nuestra casa, luego, gracias a Dios, voy a integrar mi selección, esto es fruto del trabajo y la continuidad que he tenido con Tolima".



Para la zona de volantes se tendrá una variante en la línea de creación, el antioqueño Alex Castro será de la partida haciendo pareja con Luis González, así mismo, en el ataque, se daría descanso a Marco Pérez y arrancaría Diego Valdés.



Alineaciones probables



Atlético Huila: Carlos Mosquera; Elacio Córdoba, Víctor Moreno, Jean Pestaña, Tomás Maya; Diego Moreno; Andrés Amaya, Kevin Agudelo, Kevin Salazar, Michael López; Emerson Córdoba.

D.T.: Dayron Pérez



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Juan Pablo Vargas, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Larry Vásquez, Luis González, Alex Castro; Diego Valdés.

D.T.: Alberto Gamero.



Estadio: Guillermo Plazas Alcid



Árbitro: Carlos Arturo Ortega



TV: Win Sports



Hora: 4:00 p.m.