Junior enfrenta al Bucaramanga pensando en la punta del campeonato

Este sábado 9 de marzo, desde las 7:45 p.m., en el estadio Metropolitano, Junior recibe la visita de Bucaramanga buscando recuperarse tras la derrota sufrida frente a Palmeiras, por la Copa Libertadores. El equipo barranquillero presentará una nómina mixta, donde no estarán algunas de las figuras, pese a lo cual buscará la victoria para acercarse al primer puesto de la Liga l.

Los rojiblancos son segundos en la tabla con 18 puntos tras 8 compromisos. Además, acumulan dos fechas ligueras sin ganar en casa (Rionegro y Envigado consiguieron empates).



El llamado equipo alterno entregó un buen balance el sábado pasado en Manizales, donde derrotó 1-0 al Once Caldas con gol de Freddy Hinestroza. En aquel encuentro la figura fue el guardameta José Luis Chunga, quien estuvo impecable ante remates de corta y larga distancia.



“Este tipo de oportunidades demuestran que todos estamos aptos para competencia y que en este grupo existe una unión muy grande. Todos queremos metas colectivas y damos el máximo para aprovechar cuando estemos en el campo. Estar en lo más alto es lo que se le pide a este equipo y contamos con un plantel ideal para lograrlo”, manifestó, tras el juego en suelo caldense, el mencionado Chunga.



Bucaramanga visita a Junior con algunos cambios en la nómina



Con la necesidad de ganar y ante la ausencia de resultados positivos, Bucaramanga, cuyo actual D.T. es Carlos Giraldo, ya comienza a pensar en posibilidad de traer un nuevo técnico que afronte la temporada y que busque la clasificación a un torneo internacional.



“Nosotros estamos trabajando con la intención de que el equipo sea competitivo. Tenemos un reto importante frente a Junior de Barranquilla, el grupo sabe que no será tarea fácil, pero el fútbol se trata de eso, de superar temores y enfrentar los rivales con la mejor versión futbolística”, expresó Giraldo.



Durante la semana, el jugador santandereano Sherman Cárdenas estuvo con una molestia de tipo inguinal, que lo apartó de las prácticas de cara al partido con Junior. De igual forma, el portero leopardo, James Aguirre salió resentido en el anterior compromiso y no estará en el grupo de convocados.



Atlético Bucaramanga tendrá un duro examen en condición de visitante al enfrentar a junior de Barranquilla, antes de jugar el clásico frente al Cúcuta Deportivo, dos partidos que definirán en gran parte el futuro del onceno leopardo.



Alineaciones probables

​

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Luis Narváez, Willer Ditta y Gabriel Fuentes; Enrique Serje y Víctor Cantillo; Fabián Sambueza, Matías Fernández, Luis Díaz y Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Luis Fernando Suárez



Atlético Bucaramanga: Nelson Ramos, Harold Gómez, Camilo Mancilla, Henry Pernía, Marvin Vallecilla, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Rafael Robayo, Johan Caballero, Jhon Pérez y Roque Caballero.

D.T.: Carlos Giraldo.



Hora: 7:45 p.m.



Estadio: Metropolitano



Árbitro: Wilmar Roldán.

​

TV: Win Sports



REDACCIÓN ADN

Barranquilla



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.