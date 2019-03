Cúcuta: por los tres puntos frente al Unión para acercarse a la punta

El domingo 10 de marzo, desde las 6:00 p.m., en el estadio General Santander, Cúcuta Deportivo recibe a Unión Magdalena con necesidades muy diferentes. El equipo de la frontera quiere sumar de a tres para intentar volver a la cima de la tabla de posiciones, mientras que Unión Magdalena, que viene de ganar con lo justo a Pasto, quiere volver a sumar de a 3 para meterse en el grupo de los ocho.

Cúcuta Deportivo tendría tres cambios para recibir al Magdalena



Tres cambios en comparación con el equipo que perdió el invicto en Bogotá, contra Equidad, tendría el Cúcuta Deportivo para recibir la visita de Unión Magdalena, en un duelo de viejos conocidos por los partidos del año anterior en las finales del fútbol de ascenso.



Los de la frontera esperan volver a ganar para aumentar la diferente frente a un rival directo en el promedio y su principal novedad sería la titularidad del arquero Juan Camilo Chaverra, tras una lesión que lo marginó por seis fechas.



“Me siento mucho mejor y listo para competir. Fueron días difíciles porque a uno le gusta es jugar y darle una mano al grupo dentro de la cancha. El equipo ha venido haciendo las cosas de muy buena manera”, explicó el arquero cartagenero que reemplazaría a Jhonny Da Silva.



También serán novedad, en el Cúcuta, Darwin Carrero como zaguero central en lugar de Javier López quien resultó expulsado en el último partido en Bogotá y Harrinson Mancilla como volante de marca, acompañando a Diego Chica, en lugar de Jhon Hernández. El lateral Henry Obando también se recuperó de problemas musculares y podría ser concentrado.



Unión Magdalena por otros tres puntos ante Cúcuta



El conjunto bananero no ha logrado tener una estabilidad en el campeonato y sigue en zona de riesgo de perder nuevamente la categoría. Aunque consiguió tres puntos de oro en su último partido contra Pasto, al vencerlo 1-0 en el Sierra Nevada, el ‘Ciclón’ no termina de convencer con el fútbol que expone.



“Estamos conscientes que no podemos continuar dando ventajas en la Liga. Hemos tenido un calendario difícil, con rivales fuertes y directos, lo importante aquí es no dejar de mejorar y sumar en las próximas fechas para entrar a los ocho y alejarnos del descenso”, señaló el atacante Luis Carlos Arias.



Unión Magdalena se ubica en la novena posición con 11 puntos, mientras que Cúcuta Deportivo es tercero con 17 unidades.



Alineaciones probables



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Brayner García, Darwin Carrero, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Matías Pérez, Luis Miranda, Jeysen Núñez; Jonathan Agudelo.

D.T.: Sebastián Méndez



Unión Magdalena: Cesar Giraldo; Cristhian Subero, Ronaldo Ballestas, Edisson Restrepo, Brayan Correa; Lucas Sotero, Jhojan Valencia, Abel Aguilar, Fabián Cantillo; Ricardo Márquez, Luis C. Arias.

D.T.: Harold Rivera



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: General Santander



Árbitro: Carlos Betancur



TV: Win Sports



Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta