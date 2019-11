Para histórico de Nacional, el fracaso tiene un solo culpable: Osorio

Francisco 'Pacho' Foronda se hizo en las divisiones inferiores de Atlético Nacional desde 1987 y defendió sus colores entre 1990 y 1997. Días buenos y otros no tanto marcaron una carrera siempre cercana al verde antioqueño, que hoy analiza con crudeza las razones del fracaso por la eliminación de la Liga II 2019.

"Los aficionados de Atlético Nacional estamos un poquito decepcionados, pero se veía venir. Así no lo reconozcan, yo creo que el equipo tenía problemas internos debido a la metodología de trabajo del señor Osorio (DT), ningún jugador en el mundo está en capacidad de jugar un buen partido hoy y a los tres días dejar de actuar; eso solo se le pasa por la cabeza a Juan Carlos Osorio", dijo, en entrevista con el portal Golcaracol.com.



El exjugador del verde no entiende cuál es la necesidad de la alta rotación: "Está bien que planifique una temporada, pero es que Nacional lleva seis meses con un solo torneo y realmente, con 24 partidos, un jugador de fútbol no tiene porqué cansarse”.



Foronda lamenta que la obsesión del estratega sacrifique procesos que, en su opinión, son más necesarios: "En el fútbol hay ciertos parámetros que lo definen a uno como jugador; la continuidad es muy importante, el conocerse con los compañeros, los automatismos, que son la repetición de los entrenamientos, partidos, un zaguero central que conoces, el delantero que debe saber los movimientos de sus extremos, volantes... Nacional no tiene nada de eso. Sus jugadores no se conocen entre sí, porque así entrenen juntos no van a jugar juntos. La falta de continuidad y el sistema rotativo de Osorio, yo creo que ha tirado al traste los objetivos de Nacional", añadió.







Para él, por nómina y por talento, Nacional debió ser campeón y no estar eliminado antes del final de los cuadrangulares. Y si a ese fracaso se suma la nula autocrítica... "Osorio lo que sacó en la rueda de prensa fueron excusas y no fue capaz de tener autocrítica, salió a echarle la culpa a los scouting, por su manera de contratar, y puede tener razón porque él no contrató este segundo semestre, ahora podría si lo dejan, pero cuando él dice que no es un mago en cuatro meses, debe acordarse de las primeras 50 sesiones de entrenamiento, ya el equipo iba a tener automatismos, algo que Nacional no ha tenido.".



Y entonces acudió a la ironía: "Él sí es un mago al pretender que Mafla o Blanco le van a jugar bien de punteros derechos, que Candelo juegue de centro delantero, teniendo a Cucchi o Barcos. Además, pretender que dos jugadores con un bagaje importante como Bocanegra y Alexis Henríquez, que fueron muy importantes en otro momento, pero que ahora les pesan las piernas, pretender que jueguen bien a estas alturas, eso no va a pasar, pues a la falta de trabajo defensivo se le agrega su poca continuidad, mas su lentitud. Sino quiere reconocer los errores es un asunto interno de él”.