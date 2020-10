Estallaron: hinchada de DIM protesta fuertemente contra Javier Álvarez

La llegada de Javier Álvarez al Deportivo Independiente Medellín no cayó bien en algunos sectores de la hinchada del equipo, desde la barra ‘Rexixtenxia Norte’, emitieron un comunicado y un video en el que expresaron su inconformidad, exigiendo la renuncia tanto del entrenador antioqueño como del presidente Jairo Vélez.

“Nos encontramos con una patada más, todos los días anhelamos la buena noticia que sería la venta del club. Exigimos la renuncia al presidente Jairo Vélez por una mala decisión que es elegir al técnico Javier Álvarez. No puede ser técnico y no lo aceptamos como hinchada, él es un técnico fracasado que no ha ganado nada y al igual que todos esos jugadores ‘paquetes’ que llegaron a la institución y el tiempo nos confirmó que no estaban en condiciones para llegar. Este técnico no viene a aportar nada”, indicó un portavoz de la barra popular.



En el comunicado, la barra ‘Rexixtenxia Norte’ señaló que “esto no tiene nombre ni presentación. Error tras error, malas decisiones y lo peor es que se burlan de esta hinchada que ya no soporta más su mediocridad. Dirigentes nefastos ¡Lárguense todos! Raúl por aceptar todas estas malas decisiones, Jairo Vélez por prometer cosas que no tienen cabeza, fracaso administrativo de un proyecto lleno de mentiras. Cunda por ser cómplice de un equipo armado con retazos. Javier Álvarez por ser un oportunista que no tiene cabida acá, solo llenará sus bolsillos”.



En el mismo video, el hincha que habla en representación de esta barra manifestó el ‘mal trato’ que, según él, le han dado a Ricardo Calle y David Montoya, parte del cuerpo técnico interino que asumió para el partido contra Caracas por Copa Libertadores. “Estamos inconformes por la situación de jugadores históricos como Ricardo Calle y David Montoya, que los utilizan de ‘escampadero’ cuando la situación es mala. Es el colmo, si íbamos a terminar el año era con ellos dos a la cabeza para dar una idea de juego a los jugadores”.



Finalmente, y tras reiterar el deseo que renuncie tanto el directivo como el técnico entrante, de no darse estarían convocando a nuevas manifestaciones en las oficinas del equipo. “Señor Jairo, exigimos su renuncia y la de Javier Álvarez. Hace un mes nos prometió muchas cosas que fueron mentiras. Estamos cansados de ustedes, y si no lo quieren hacer, si tenemos que movilizar a toda la hinchada del Medellín lo vamos a hacer. Necesitamos una respuesta inmediata, estamos cansados de esta situación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8