En Costa Rica aseguran que Hernán Torres no llegará a Santa Fe

Independiente Santa Fe habría perdido la oportunidad de contratar a Hernán Torres como el entrenador que reemplace a Guillermo Sanguinetti, quien salió del equipo cardenal este domingo tras llegar a un común acuerdo con el presidente Juan Andrés Carreño.



El entrenador tolimense era el principal candidato para la dirigencia albirroja, pero desde Costa Rica dan como un hecho que Torres Oliveros se quedará dirigiendo al Alajuelense de ese país, equipo al que llegó hace apenas diez días.



Es así como el diario costarricense ‘La Nación’ habló con Aquiles Certad, uno de los representantes de Hernán Torres, quien desmintió que el técnico venga a Colombia a dirigir a Santa Fe.



“No está pasando nada que no sea normal en el fútbol. Él ha sido campeón varias veces y es un entrenador de alto linaje, por eso los equipos de allá están interesados. No es uno, él ha recibido varias ofertas y tal vez esta es la más sonada, porque Santa Fe es uno de los grandes de Colombia, él es un profesional y acá está con nosotros y está muy comprometido con Liga Deportiva Alajuelense”, expresó Certad al medio tico.



Así, el agente también dejó claro que Torres se quedará en Alajuelense: “Él dio su palabra y se va a quedar trabajando con un proyecto muy interesante que tiene desde el punto de vista deportivo. Contamos con todo el apoyo del profe y del cuerpo técnico también, que todos unísonos han mencionado su interés de quedarse en Costa Rica. El profesor está muy comprometido con el proyecto, porque cuando estuvimos conversando con él para que viniera a Alajuelense, ya él tenía varias ofertas. No sé específicamente cuáles, pero las manejaba y no eran solo en Colombia, así que esto no es nada nuevo y así a como eso sonó este domingo, seguirá sonando por mucho tiempo”.

De esa manera, sería posible que Wilson Gutiérrez sea el entrenador de Santa Fe, pues era el otro candidato que manejaba la dirigencia cardenal. Por lo pronto, lo único fijo es que Gerardo Bedoya y Grigori Méndez asumen como interinos, pues este jueves es el debut del equipo albirrojo en la Copa Colombia.