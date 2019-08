‘Para cada rival hay una idea de juego especial‘: Helibelton Palacios

Atlético Nacional regresa a su estadio tras 12 días y espera que sea una motivación suficiente para conseguir su tercera victoria en la Liga II-2019. Frente a Unión Magdalena, jugadores como Helibelton Palacios quieren marcar diferencia. “Seguimos trabajando en nuestra idea de juego, sin importar los jugadores que estén, queremos ser fuertes en movimientos y lograr ser eficaces”, destacó Palacios.

Precisamente sobre el ciclón, Helibelton expresó que “Unión Magdalena va a ser un gran rival, vienen de ganarle al Deportivo Cali y seguramente llegarán motivados para enfrentarnos. Nosotros debemos estar preparados, analizando varios escenarios, dependiendo si se vienen a replegar o a proponer, lo importante es saber interpretar y tomar buenas decisiones”. Además, “los rivales no van a querer regalar nada, pero para cada rival tenemos una idea de juego especial”.



No solo buen juego aporta Palacios en el esquema del equipo, ya fue capitán, un voto de confianza a su influencia. “Contra Huila se dio la oportunidad de ser capitán, la asumí con mucha responsabilidad, con respeto a los demás compañeros. En el terreno de juego somos once, independientemente quién tenga la cinta de capitán, todos debemos aportar para conseguir la victoria”, indicó.



En cuanto a los jugadores que han venido ganándose un lugar como Andrés Reyes, Juan David Cabal, Andrés Perea, entre otros, Helibelton resaltó que “son jugadores jóvenes que de a poco se han ido ganando un lugar en el equipo, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos y a brindarles muchas confianzas. Si nosotros creemos en ellos, será más fácil que ellos crean en su talento”.



Finalmente, habló sobre los objetivos del equipo y qué es lo que más le gusta de este Nacional. “Estamos apuntando a sumar de a tres para estar en las primeras posiciones. Me encanta la posesión de la pelota y la verticalidad que estamos consiguiendo. Buscamos agredir al rival y perfeccionando el inicio y salida de juego”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín