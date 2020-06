La fe de Helibelton Palacios: Daniel Muñoz triunfará en Bélgica

La sorprendente partida de Daniel Muñoz al Genk de Bélgica, ha sido epicentro de comentarios positivos en cuanto a que irá a una Liga que es una gran vitrina e ideal para hacer las primeras armas en el fútbol europeo. Helibelton Palacios, ex compañero de Muñoz en Atlético Nacional y quien militó en el 2017 en el Club Brujas, confía en el talento del lateral antioqueño para que se destaque y crezca en su carrera deportiva.



“La partida de Daniel (Muñoz) fue un golpe duro para todos los compañeros, para el cuerpo técnico, pero me alegra mucho que se le abra esa puerta. Lamento que no hayamos podido compartir más tiempo, pero es algo muy bueno para que siga creciendo y potenciando ese talento que Dios le ha dado”, expresó Helibelton.



En cuanto al nivel de ese campeonato, Palacios indicó que “el fútbol de Bélgica y el fútbol europeo es muy rápido en la toma de decisiones, es una liga muy vistosa, donde cuando está el tramo final del campeonato, van muchos empresarios para analizar el desempeño de los jugadores que se están destacando. Con las cualidades personales y deportivas, yo creo que va a marcar un punto importante en Bélgica y eso le va a servir para su crecimiento personal y profesional”.



Por su parte, el Genk estaría evaluando llevarlo al viejo continente lo antes posible y que pueda incorporarse a las órdenes de Hennes Wolf, entrenador del equipo belga. Según el medio ‘Het Laatste Nieuws’, el entrenador alemán comentó que Muñoz “tiene su versatilidad como uno de sus mayores activos. También noté su mentalidad y su liderazgo, lo he visto trabajar en diferentes sistemas de juego, con tres en el fondo, con cinco y a veces, en el centro del campo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8