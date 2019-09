El sentido mensaje de Quiñones que recibió apoyo hasta de James

Héctor Quiñones vive un nuevo momento difícil en su carrera por cuenta de las lesiones, pues ahora deberá ser operador por una rotura de ligamento cruzado, situación que lo aleja del campo por el resto del año con América.

El lateral colombiano publicó una fotografía en su cuenta de Instagram acompañado de una larga leyenda en la que expresó su melancolía por este nuevo traspiés de su carrera.

"Soy un Duro:

Y bueno, hoy me toca aceptar y afrontar algo que amigos y colegas han sufrido. Me he roto el ligamento... A veces nos preguntamos el por qué de las cosas? 7 años seguidos lidiando con altura estas pruebas. Hay cosas peores y como futbolistas, estamos expuesto a estos acontecimientos. Este pequeño obstáculo es simplemente un impulso más que debo tomar para ser mejor en muchos aspectos, además de lo deportivo.

Dios es el único perfecto, en este mundo imperfecto, y cómo les dije a mis compañeros en el clásico;

Nacimos para esto!

El fútbol son mas tristezas que alegrias, nunca hay conformidad,pero así lo disfrutamos y lo vivimos.

Volveré, dice Diego Verdaguer", escribió.

En esta publicación, el lateral de América ha recibido varios mensajes de apoyo. James Rodríguez le escribió "Fuerza mi negro, volverás mejor", mientras que Danilo, brasileño que está en Juventus; Santiago Mosquera, colombiano en la MLS; Adrián Ramos, experimentado representante de América, entre otros, le manisfestaron su apoyo.