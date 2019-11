Las tres grandes propuestas que recibió Germán Cano para irse del DIM

Germán Ezequiel Cano es la gran incógnita en Independiente Medellín, y la gran preocupación de los hinchas poderosos, que quieren que su goleador histórico continúe en el club antioqueño, pero que todavía no tiene acercamientos con la dirigencia para su renovación el próximo año.



El argentino logró finalizar el 2019 obteniendo su primer título con Medellín, ese que parecía tan esquivo. La Copa Colombia fue el premio a tantos goles y buenas actuaciones. Así, el atacante ha manifestado que quiere seguir en la ‘capital de la montaña’, defendiendo el azul y rojo del club.



Cano reveló, en charla con ‘Superdeportivo’ de AM, en México, que tendrá que estudiar las posibilidades que tiene para su futuro, si bien espera el llamado del poderoso para sentarse a negociar un nuevo contrato.



“Todavía no me ofrecieron nada. La primera opción es del DIM. Primero quiero escuchar al club y, junto a mi familia, vamos a tomar la mejor decisión de cara al año próximo”, aseguró Cano.



Pero Germán Ezequiel confesó que tiene tres millonarias y atractivas opciones, en caso de no concretarse nada en el equipo colombiano: “Tengo ofertas de la MLS, Brasil y Emiratos Árabes”.



Cano recordó su paso por México. Allí no le fue bien, ni con León ni con Pachuca. Por eso confesó que le gustaría tener una segunda oportunidad en el fútbol azteca para resarcirse y dejar una mejor imagen.



“Las lesiones no me ayudaron. Me gustaría tener una revancha en el fútbol mexicano. Con mi presente, creo que puedo revertir esa imagen. Me gusta la liga, es dinámica, más competitiva que la de Colombia. Y siento que la gente de León me quiere, de hecho he recibido muchas felicitaciones por el título (con DIM) a través de las redes”.