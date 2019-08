No se guardó nada: Duque arremetió contra Camps con calientes críticas

Santa Fe empieza a mostrar mejoría, ya ganó y anotó su primer gol en Copa Colombia de este segundo semestre. Aunque no le sirvió para clasificar y no sumó puntos en la Liga, el club rojo llega a la siguiente fecha con un envión anímico diferente. Jefferson Duque, delantero, habló de lo que se ha cambiado con Harold Rivera y criticó el juego que tenía Patricio Camps, anterior entrenador.



"Venimos trabajando muy bien desde que llegó el profe Harold (Rivera), le dio otra idea de juego al equipo y priorizó los ataques por banda que era una de las cosas que nos había faltado y que era una arma fundamental para hacerle daño a los equipos y eso fue una muestra", le dijo al 'Alargue' de 'Caracol Radio'.



Por un lado, habló de que hay futbolistas que no eran tenidos en cuenta y que, desde la llegada de Rivera, se han ganado el puesto.



"El técnico le ha dado la confianza a unos jugadores que ni habían sido tenidos en cuenta, para ellos fue fundamental y para el esquema del equipo fue mucho mejor. Recuperó el envión anímico, pues el equipo estaba muy afectado por esto. Partido tras partido y en entrenamientos está la armonía. Lo más importante es la confianza y eso es lo que él ha brindado a los que ha puesto", comentó.



Uno de los cambios es la presión y buscar el balón, temaque no se tenía con el argentino y Duque, por su parte, confirmó que se sienten bien en ese aspecto.



"Hemos ido a presionar, es decisión del técnico y de nosotros en la cancha. Nos hemos sentido muy bien en ese aspecto, ese es el trabajo que se ha hecho en estos cortos entrenamientos con (Harold) Rivera y nos ha dado resultados", contó al 'Alargue'.



Finalmente, dejó fuertes críticas y puntadas calientes contra Camps por el mal juego y mala metodología que se tenía al momento de dirigir a Santa Fe.



"Hay metodologías diferentes, con el técnico anterior (Camps) nos complicábamos mucho para sacar el balón de atrás, entonces él (Camps) nos decía que tiráramos el balón para ganar el rebote arriba. Ponía a (Maicol) Balanta de doble '9', cuando las características de él siempre han sido la velocidad y los centros; la banda y no en la mitad, ahí se desempeña. Estábamos desperdiciando a ese jugador allí. Ahorita el profesor (Harold Rivera) llegó y de una implementó su juego con sus extremos y le dio la oportunidad a Burbano que no tenía participación. De entrada le dio confianza a jugadores y vamos respondiendo", finalizó.