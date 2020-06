Rincón habla claro: su paso por Millonarios y su molestia con América

Recientemente Freddy Rincón volvió a la escena futbolística para recrear esa acción histórica que le dejó a Colombia ese empate memorable (1-1) frente a la Selección de Alemania en el Mundial de Italia 90, por el medio de las piernas del arquero Bodo Illgner.



Sin embargo, esta vez el volante bonaverense ‘aterrizó’ en el balompié nacional para recordar su paso como jugador por equipos como América de Cali, Santa Fe y Real Madrid, así como su corta experiencia como asistente de Jorge Luis Pinto en Millonarios.

Lo hizo para el Súper Combo del Deporte en Cali, dejando claras varias situaciones que marcaron su carrera y otras que lo alejaron de sentarse en el banquillo escarlata.



¿De acuerdo con su experiencia como asistente técnico de él en Millonarios, Jorge Luis Pinto es tan estricto y complicado como dicen? “El ‘profe’ tiene su forma de trabajar, yo fui jugador de él y pasé por las mismas que están pasando muchos ahora, tal vez él tenga un poco más de edad y yo la pasé, nunca tuve problemas con él, me parece a mí que cada uno lo lleva y entiende como quiere”.



¿La situación de James en Real Madrid es parecida a la que usted vivió allá? “No colocaría mi situación igual a la de él, porque James ha tenido muchas más oportunidades, lo que pasa es que toca mirar cada uno cómo la toma. Yo hubiera querido tener la mitad o un 20% de las oportunidades que tuvo él, pero creo que eso va con cada uno y lo que hablan de él, cuando da motivos les da muchas oportunidades a que los periodistas o a que la gente hable. Cuando uno no da motivos lógico que no tienen de qué hablar porque qué van a inventar si no saben nada. Uno tiene que cuidarse, la profesión del futbolista o cualquiera que sea es de cuidado y uno poder llevar las cosas de la mejor manera posible”.



¿Usted sufrió discriminación en el equipo madridista? “Quiero ser muy claro en las cosas porque a veces uno no puede cerrar la ventana sabiendo que tiene enemigos adentro. Esa cuestión de discriminación la sentí desde Colombia, o sea que el final fue España, no voy a decir que aquí fue todo color de rosa. Sentí discriminación en Cali, la sentí en Bogotá, la sentí en otras partes, eso no hacía parte del fútbol y cuando llegué a Real Madrid estaba más maduro en esa cuestión porque en mi país ya había sucedido. No le voy a echar la culpa a Madrid, sabiendo que en mi casa también pasó”.



Usted ha dirigido en Brasil y fue asistente en Millos ¿Por qué no ha podido dirigir en Colombia? “Creo que porque hablo de frente y eso a las personas les duele; además si yo fuera a coger un equipo no iba a permitir que directivos se metieran en mi trabajo porque a la hora de que lo hagan y después vaya mal, el primero que se va es el técnico, y ellos no van a asumir culpas. Prefiero yo mismo tomar mi responsabilidad, y así hundirme o que las cosas salgan a flote”.



Usted estuvo cerca de la dirección técnica de América de Cali, equipo en el que es ídolo, ¿qué pasó que no se dio? “Porque las palabras de las personas hoy en día pasan a segundo plano, uno ya no puede confiar en las palabras de las personas porque ellas no las sustentan con la verdad, sino con enredar y hablar un poco de tonterías que al final ellos creen tener la razón, pero bueno… Uno se lleva la tranquilidad de que le mintieron una vez más”.



¿De quién habla como la persona que le incumplió la palabra en América? “Del presidente anterior, (Oreste) Sangiovanni, él fue la persona que más infidelidad de la palabra le conocí, el enredo nace en un poco de cosas y al final no cumplió nada, así que a mí esa clase de personas poco o nada”.



¿Con Tulio Gómez tiene alguna relación? “Uummm, de saludar si nos encontramos de frente, no más. A uno le puede gustar una cosa pero sabe que no va a pasar mientras estén ellos allí, porque ya tuve algunas charlas con don Tulio sobre lo que pienso de algunas cosas, usted sabe que a la gente no le gustan las verdades. Yo tampoco guardo las esperanzas de que vaya a dirigir América, por lo menos ahora que estén ellos allí”.



¿Ser técnico en Santa Fe, otro equipo en el que brilló, es una ilusión? “Santa Fe es una cosa curiosa, yo salí de allá y al contrario de problemas le dejé dinero. Alguna vez me nombraron el mejor jugador de Santa Fe en todos los tiempos y nunca me llamaron para nada, la verdad es que uno a veces no llega a entender las cosas porque el fútbol está así. Afortunadamente jugué fútbol tengo un nombre, hice una carrera y una serie de cosas que no dependo del fútbol en este momento para vivir, ya dependí mucho y afortunadamente puedo hablar tranquilamente sin ningún problema”.



¿Sigue conectado con el profesor Pinto por si le aparece una nueva opción? “Nosotros conversamos bastante…”



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces