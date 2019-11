A buscar reemplazos: ausencias vitales en la definición del grupo B

Se juega la última fecha de la Liga II-2019 en los cuadrangulares del torneo, que definirán a uno de los finalistas que saldrá del grupo B. Esta última jornada tendrá importantes ausencias para sus equipos, que necesitan una victoria y sueñan con la anhelada final en Colombia.

Ausencias en el grupo B:

Santa Fe: Jefferson Duque vio su quinta amarilla contra Cali y no podrá estar contra América, siendo una de las ausencias más importantes de la jornada y que Santa Fe tendrá que cubrir, por ser el delantero estrella del club.



Deportivo Cali: Matías Cabrera 'empleó un lenguaje ofensivo contra el juez' y tampoco estará en el juego contra Alianza Petrolera, pues recibió tres fechas. Dany Rosero, por su parte, fue expulsado contra Santa Fe y tiene una fecha de sanción, por lo que no estará en este partido.



Alianza Petrolera: el conjunto petrolero ya está eliminado y juega por el honor contra Cali. Sin embargo, es el que más ausencias tiene: Jhon Vásquez recibió tarjeta roja y recibió dos fechas, mientras que Cléider Alzate vio su quinta amarilla y tampoco estará. Yeison Palacios, Farid Díaz y César Arias tampoco estarán por lesión.



América: no tiene bajas y tiene disponible a todos sus jugadores para el partido.