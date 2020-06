¡Apareció la plata! Millonaria donación para clubes y fútbol femenino

El día que Colombia perdió la sede para el Mundial Femenino 2023 no todo fueron malas noticias: La FIFA confirmó que hará una millonaria donación al fútbol de sus asociaciones miembro de manera solidaria, en medio del coronavirus covid-19.

El presidente Gianni Infantino confirmó que cada federación nacional tendrá dinero contante y sonante para atender sus respectivas crisis y habrá además un dinero específicamente destinado al fútbol femenino.



"Se otorgará una donación solidaria universal de USD 1 millón a todas las asociaciones miembro, y se asignará una donación adicional de USD 500,000 específicamente al fútbol femenino. Además, cada confederación recibirá una subvención de USD 2 millones", informó la entidad.



Y ahí no terminan las buenas noticias pues los proyectos de competencias y planes de desarrollo no tendrán que frenarse por falta de plata, ya que habrá créditos directos para tales fines: "Las asociaciones miembro podrán solicitar préstamos sin intereses por un monto de hasta el 35% de sus ingresos anuales auditados. En aras de la solidaridad, habrá un préstamo mínimo de USD 500,000 y un máximo de USD 5 millones. Además, cada confederación tendrá acceso a un préstamo de hasta USD 4 millones", agregó la FIFA.



La mejor parte es que las federaciones no tendrán que justificar ante el ente rector del fútbol sus gastos pues se confía en la buena fe de su destinación para atender todas las necesidades creadas a partir de la pandemia.



Pero ojo que aquí puede pasar que no todos celebren: sí habrá una auditoria para asegurarse que las mujeres futbolistas recibirán recursos.



De esta manera, los clubes pueden esperar que muy pronto, vía Federación Colombiana (FCF) llegue los dineros que necesitan para las adecuaciones de sus sedes dispuestas en el protocolo de regreso, para pagar las deudas adquiridas en estos días sin competencia y para normalizar los contratos de todos los jugadores que o bien hicieron acuerdos de pago o bien aceptaron la suspensión de sus acuerdos en señal de solidaridad con sus empleadores.



La pregunta ahora es ¿qué pasará con el fútbol femenino? Hay una gran noticia para Dimayor, pues ya no habrá que "salir con el maletín" a ninguna parte en busca de recursos, ya que entre FIFA y el Ministerio del Deporte acompañarán a los directivos "en el guayabo" y resolverán buena parte de la falta de gestión para garantizar la realización de un torneo profesional en 2020. En teoría, se acabaron las excusas. Pero nadie como las jugadoras sabe que en su lucha no hay felicidad completa... no todavía.