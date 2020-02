Toda la verdad: Jaramillo confesó la razón de su salida de Millonarios

Una de las sorpresas del actual mercado de fichajes en Colombia fue el paso de Felipe Jaramillo de Millonarios al América de Cali.

Los hinchas azules quedaron desconcertados cuando vieron a un jugador supuestamente fijo para el técnico Alberto Gamero vestido de rojo a pocos días del inicio de la Liga BetPlay 2020.



Sin embargo, el propio jugador explicó que no fue ningún arranque y que en cambio se trató de una decisión muy analizada.



En entrevista con el VBar de Caracol Radio, el mediocampista dijo que lo primero fue una razón personal. "Principalmente, porque la familia mía, sobre todo mi señora... y yo no nos adaptamos a la ciudad, creo que nos costó mucho".



Eso se sumó a una demora de parte de Millonarios que aun hoy no entiende: "Aparte de eso, en Millonarios me dijeros que sí iban a usar la opción de compra desde diciembre. Pasó todo el mes de diciembre y en principio de enero ya todo el mundo estaba en pretemporada y a mí no me habían dicho nada, no tenía el contrato de la renovación".



Ante la falta de una decisión oficial, según su versión, tomó el tema en sus manos: "Entonces, simplemente llamé como a preguntar y para averiguar todo, fue como el 4 ó 5 de enero, y no me dieron respuesta de nada. No había como un tema ya legal, el contrato. Entonces decidí venirme para América, que de verdad don Tulio, los dirigentes y los directivos tenían mucho interés en que me viniera para acá", finalizó.