Distintas realidades: Patriotas recibe a un Bucaramanga en crisis

En el compromiso, previsto para este domingo 25 de agosto, a la 1:45 p.m., en el estadio de La Independencia, Patriotas buscará seguir por la buena senda luego de los positivos resultados que ha logrado tanto en su casa como a domicilio, con el firme propósito de mantenerse en el grupo de los ocho. El Atlético Bucaramanga disputará un partido en el que, para el conjunto leopardo, los tres puntos son una prioridad pues se encuentra en la parte baja de la tabla.



Precisamente, el cuadro del altiplano viene de empatar 2-2 contra Once Caldas en el estadio Palogrande, mientras que el cuadro leopardo empató 1-1 frente a Deportes Tolima en el gramado del Alfonso López.



Patriotas busca mantenerse entre los ocho primeros:



Este valioso punto le permitió al conjunto tricolor acomodarse en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, aunque solamente se disputaron siete partidos de la pasada jornada.



Por ahora, la única variante confirmada es el retorno del atacante David Castañeda en lugar de Brayan Fernández, quien salió expulsado ante el cuadro albo. Otra posible modificación sería el retorno a la titular del volante de segunda línea Jhon Arias, quien se recuperó de una lesión y ya le permitió jugar algunos minutos de los segundo tiempos ante Envigado y Once Caldas.

El leopardo debe ganar para salir del fondo de la tabla:



Por parte de Bucaramanga, la ausencia principal en la formación será la no presencia en el grupo de convocados del jugador Elkin Blanco, quien cumplirá segunda fecha de sanción tras la expulsión en el partido de la fecha 6 contra Alianza Petrolera.

“Siempre he dicho que el campeonato colombiano no es fácil, aquí tenemos que ir partido tras partido encontrando la mejor forma para poder estar en la parte alta de la tabla. Estamos implementando algunas variantes tácticas y el grupo de jugadores sabe que no hay más espera, hay que comenzar a sumar de a tres puntos para escalar posiciones. Patriotas de local es un buen equipo que aprovecha el tema de la altura, tendremos que estar concentrados y logar anotar para ganar”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Hernán Torres.



Atlético Bucaramanga ocupa la casilla 16 del campeonato con solo seis puntos, de los cuales dos los ha conseguido en condición de visitante y espera encontrar la victoria frente a un rival que se hace fuerte en la altura.

Posibles formaciones:



Patriotas: Eder Chaux; Israel Alba, Jerson Malagón, Martín Payares, César Hinestroza; Maicol Medina, Kelvin Osorio, Almir Soto, Freddy Salazar; Carlos Rivas y David Casta



Director técnico: Diego Corredor



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas, Harold Gómez, Steve Makuka, Camilo Mancilla, Marvin Vallecilla, Rafael Robayo, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas, Johan Caballero y Sergio Romero.



Director Técnico: Hernán Torres.

Hora: 1:45 p.m.

Estadio: La Independencia

Árbitro: Heider Castro (Asocafa)

T.V.: Win Sports